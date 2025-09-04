Câmara aprova projeto que proíbe descontos automáticos em aposentadorias do INSS

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite dessa quarta-feira (4), projeto de lei que proíbe descontos automáticos de mensalidades de associações e sindicatos nas aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O projeto segue agora para o Senado.

A discussão sobre o tema ganhou força após a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) descobrirem um esquema de fraude com descontos irregulares de benefícios.

Relatado pelo deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE), o texto prevê que o INSS realize busca ativa para localizar e identificar beneficiários lesados por descontos irregulares, seja com auditorias realizadas por órgãos de controle ou volume relevante de reclamações, denúncias, ações judiciais e solicitações de exclusão de descontos não autorizados.

Veja também Negócios Governo adia por dois meses recolhimento de impostos para empresas afetadas pelo tarifaço Ceará Navios japoneses abrem para visitação gratuita neste sábado (6) em Fortaleza; veja como agendar

Na avaliação do parlamentar, o projeto protege rendimentos de aposentados e pensionistas, especialmente os mais vulneráveis. "Não poderíamos dar margem à perpetuação de um esquema que vitima os mais vulneráveis. Aquele que quiser contribuir com alguma associação poderá fazê-lo, por boleto ou carnê, de forma livre e espontânea", disse.

Ressarcimento

Conforme o texto, a entidade associativa, instituição financeira ou sociedade de arrendamento mercantil que realizar desconto indevido de mensalidade associativa terá de restituir o valor integral atualizado ao beneficiário dentro de 30 dias da notificação da irregularidade pelo INSS ou de decisão administrativa definitiva que reconheça o desconto como indevido.

Caso não faça a devolução, o órgão assumirá o pagamento e cobrará da instituição financeira. Para isso, o PL proíbe o uso de receitas da Seguridade Social, devendo ser utilizados recursos do orçamento-geral da União.

Ainda conforme o texto, caso o INSS não tenha sucesso na cobrança de valores junto à instituição financeira, o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) será utilizado para ressarcimento.