Dois homens morrem após colisão entre carro e carreta na BR-222, em Tianguá

Duas pessoas morreram na noite do último sábado (9) em Tianguá, no Km 329 da BR-116, após uma colisão entre um carro e uma carreta. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as duas vítimas estavam no primeiro veículo, atingido lateralmente pelo segundo.

Testemunhas oculares do caso apontaram que o carro de passeio saía de uma estrada de terra ao lado da rodovia e tentava manobrar para chegar até ela. No entanto, acabou sendo atingido pela carreta, que já trafegava pelo fluxo principal da BR-222.

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A colisão foi registrada por volta das 18h30, no Km 329 da via, localizado no município de Tianguá. As vítimas eram dois homens.

Os óbitos foram constatados ainda no local, conforme relatou a PRF. Após o ocorrido, agentes do órgão conduziram a orientação do tráfego e aguardaram a chegada de uma equipe Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE).