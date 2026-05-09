Policial é preso por matar passageira em carro de aplicativo no Rio de Janeiro

Foi preso, na noite da sexta-feira (8), o policial civil apontado como autor dos disparos contra um carro de aplicativo, que vitimaram uma passageira identificada como Thamires Rodrigues de Souza. O caso aconteu na Taquara, zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na noite da quinta-feira (7).

A prisão temporária do policial Frede Uilson Souza de Jesus foi decretada pela 3ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. As informações são do portal g1.

O policial estava na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) quando o mandado foi expedido. Na instituição, o homem prestou depoimento e foi preso temporariamente.

A Polícia Civil informou ao g1 que a Corregedoria afastou o servidor de suas funções, instaurou um procedimento interno e acompanha as investigações.

O que aconteceu antes dos disparos?

Segundo a investigação, o policial teria atirado contra o veículo, durante uma discussão de trânsito, envolvendo ele e o motorista de aplicativo. Thamires foi atingida enquanto permanecia no banco de trás do carro.

Uma câmera de segurança registrou o momento do desentendimento, quando o carro de aplicativo de cor preta realiza uma manobra, no momento em que um ocupante de um Peugeot branco passa pelo local.

Segundo testemunhas, os motoristas discutiram e, durante a briga, o ocupante do veículo branco, identificado como Frede Uilson, atirou em direção ao carro de aplicativo, atingindo a vítima com um tiro nas costas.

O autor dos disparos fugiu do local enquanto o motorista do aplicativo socorreu a passageira e a levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus. Thamires deu entrada na unidade em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Após socorrer Thamires, o motorista de aplicativo foi à delegacia para prestar depoimento. O carro usado na corrida ficou com a marca do tiro que atingiu a vítima fatalmente.

Vítima deixou duas filhas

A vítima dos disparos era Thamires Rodrigues de Souza Peixoto, de 28 anos. A jovem trabalhava como designer de sobrancelhas e deixa o marido e duas filhas.

Segundo familiares, Thamires iria participar de uma comemoração de Dia das Mães na escola das filhas na sexta-feira (8). Em respeito à vítima, a instituição decidiu cancelar as atividades e remarcar o evento.

O corpo de Thamires foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) no Centro do Rio de Janeiro. O velório foi marcado para as 10h deste sábado (9), no Cemitério de Irajá, e o enterro para as 14h30.