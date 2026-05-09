Ação da PM no Ceará termina com três irmãos mortos a tiros; um deles era suspeito de sequestro

Três homens foram mortos em um suposto confronto com policiais militares, na zona rural de Acopiara, Interior do Ceará. A reportagem apurou que os mortos eram irmãos.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a ação ocorreu durante diligências relacionadas à investigação de uma tentativa de sequestro, na cidade de Iguatu.

Um dos irmãos mortos seria suspeito de tentar raptar uma criança de seis anos, no início deste mês de maio.

A Corporação emitiu nota afirmando que a intervenção policial aconteceu no Sítio Baixio do Duarte, na tarde dessa sexta-feira (8): “Durante a ação, três suspeitos, de 45, 40 e 34 anos, morreram após confronto com as equipes policiais”.

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A Polícia afirma que foram apreendidas quatro armas de fogo, munições de diversos calibres, materiais para recarga de munições e drogas.

“O suspeito de 45 anos possuía antecedentes criminais por homicídio doloso, furto duas vezes, roubo, ameaça três vezes, dano, receptação, resistência e desacato duas vezes. O suspeito de 40 anos por roubo duas vezes e por posse ilegal de arma de fogo”, disse a PM.

Escondidos em acampamento

O trio estava supostamente escondido em um acampamento localizado em uma área de mata, no sítio.

Na versão da Polícia, os agentes tentaram abordar os suspeitos e deram ordem legal de parada, “mas os indivíduos reagiram efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais militares”.

A PMCE considera que o revide ao ataque foi proporcional para cessar as agressões.

“Após o confronto, os suspeitos foram socorridos ao hospital municipal de Acopiara, mas não resistiram aos ferimentos. No local, foram apreendidos dois revólveres calibres .38 e .32, uma espingarda calibre .36 e uma espingarda artesanal tipo socadeira, além de munições de calibres .38, .32, .36 e .12, chumbo, espoletas, pólvora, 74 gramas de substância análoga à maconha e materiais utilizados para embalagem de entorpecentes”, segundo a Corporação.

O material apreendido foi apresentado na Delegacia Regional de Polícia Civil de Iguatu “para medidas cabíveis”.