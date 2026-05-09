Ônibus da banda Mastruz com Leite sofre acidente no Maranhão neste sábado (9)

O ônibus da banda Mastruz com Leite sofreu um acidente às 4h30 deste sábado (9), durante uma viagem rumo ao município de Brejo Grande do Araguaia, no Pará. O veículo saiu da pista e colidiu com uma árvore em um trecho da BR-226, nas proximidades de Imperatriz, no Maranhão.

Os cantores da banda estavam no ônibus. O acidente aconteceu após o motorista tentar desviar de um buraco na rodovia. Com a manobra, o veículo acabou passando pelo acostamento antes da colisão.

Legenda: Veículo ficou parado às margens da rodovia após o acidente. Foto: Reprodução.

Apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido. “Foi um susto grande, mas estamos bem. Ninguém se machucou, graças a Deus”, afirmou a cantora Djailma Pontes, em vídeo publicado nas redes sociais, após o acidente.

Em uma imagem compartilhada pela banda, é possível ver o ônibus parado fora da pista às margens da rodovia, enquanto integrantes retiravam bagagens e equipamentos do veículo.

A cantora também agradeceu pelas mensagens de apoio e pediu orações dos fãs.

“Agora é agradecer a Deus por estarmos vivos e pedir proteção. A oração de vocês é muito importante para a gente”, disse Djailma.

Até o momento, não há informações sobre alterações na agenda de shows do grupo após o acidente.