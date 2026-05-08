Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Garçom que matou vereador em Camocim estava em surto psicótico, aponta laudo pericial

Trabalhador esfaqueou vereador e outras duas pessoas em um restaurante no interior do Ceará em 2024.

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
(Atualizado às 11:09)
Segurança
Print de imagem de câmera de segurança que mostra momento em que garçom esfaqueia vereador em Camocim em 2024.
Legenda: Câmera de segurança flagrou momento em que garçom ataca vereador.
Foto: Reprodução.

Um laudo pericial solicitado pela Justiça Estadual atestou que o garçom que matou a facadas o vereador César Veras em um restaurante de Camocim, no interior do Ceará, estava em surto psicótico no momento do crime, e que "não tinha plena capacidade de entender" o que aconteceu na hora. O caso aconteceu em abril de 2024, e, antes que o processo avance, o Poder Judiciário vai decidir se o infrator é imputável, ou seja, se pode responder legalmente por seus atos. 

Antônio Charlan Rocha Souza foi submetido a uma avaliação pericial pelo setor de Psiquiatria Forense da Coordenadoria de Medicina Legal da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) no último dia 23 de março. O laudo foi liberado para a Defensoria Pública Geral do Estado, que promove a defesa do réu, somente nessa quarta-feira (6). 

A 1ª Vara da Comarca de Camocim deu 15 dias para que o Ministério Público do Ceará (MPCE) se manifeste sobre a perícia, que atestou que Charlan sofria com delírios e alucinações no momento em que esfaqueou o vereador e outras duas pessoas no restaurante

Os advogados Leandro Vasques e Marina Torquato, assistentes da acusação, pontuam que é "imprescindível o aprofundamento da investigação acerca do real e efetivo estado de saúde mental desse inominável crime". 

"De todo modo, destaque-se que o próprio laudo corrobora a aguda e elevada periculosidade do réu e a natureza gravíssima de seus nefastos atos, deixando evidente que ele não possui, sob qualquer pretexto, condições de conviver em sociedade", diz a nota dos advogados.  

A acusação inicial do MPCE, feita ainda em junho de 2024, apontou que ele agiu "motivado por descontentamentos com suas condições de trabalho e chateado por zombarias perpetradas por alguns colegas".

Laudo aponta transtorno psicótico

Chamado de Incidente de Insanidade Mental, e elaborado por médicos peritos legistas, o laudo concluiu que Charlan possui Transtorno Psicótico Não Orgânico Não Especificado. Durante os depoimentos, ele comentou que começou a escutar vozes cerca de um mês e meio antes do crime.

Constantemente, o garçom disse escutar vozes enquanto atendia clientes. Quando os sintomas iniciaram, o réu relatou para familiares que as vozes falavam que sua família estava em perigo, e supostamente inventou uma história de que pessoas queriam sequestrar sua filha e matar sua esposa

Veja também

teaser image
Segurança

Homens apontados como mandante e executor de tentativa de chacina em chácara são presos no Crato

teaser image
Segurança

Homem morre após perder controle de quadriciclo e bater em poste, em Fortaleza

teaser image
Segurança

Homem é preso após arremessar pedra em viatura da Polícia, em Fortaleza

O laudo foi solicitado pela Justiça após pedido da Defensoria Pública, que teve como base um Parecer Técnico Multidisciplinar feito na unidade prisional onde o acusado está recolhido em janeiro de 2025, por uma psiquiatra forense. O primeiro documento já atestava o estado psiquiátrico incapaz do homem.

Segundo a Pefoce, o garçom "era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato que cometeu". O laudo apontou que "o periciado encontrava-se em surto psicótico, o que ocasionou abolição completa da capacidade de discernir".

Conforme relato, no dia do crime, Charlan viu uma faca sobre usada para corte de frutas e teria ouvido uma voz masculina em seu ouvido falando o seguinte: "Vai! Vai! Se até o Rei Davi matou, por que tu não pode fazer isso?". Em seguida, ele olhou ao redor do salão do restaurante e disse ter tido a impressão de que havia pessoas cochichando sobre ele, "pois olhavam e riam dele".

"Não conseguia ouvir o que diziam, mas tinha certeza sobre ele. Nesta altura, já havia visto César Veras e o Euclides os quais eram figuras familiares, pois o primeiro era vereador na cidade e o segundo, seu patrão", elaborou a Perícia Forense.

Durante a avaliação, o garçom ainda disse que "sentiu uma força externa controlando-o". Anos após o crime, a Perícia Forense indicou que o homem necessita de acompanhamento psiquiátrico constante, e pontuou que atualmente ele toma uma medicação injetável.

Questionados pela acusação se o garçom representa perigo social, os peritos que elaboraram o documento apontaram que "no momento da avaliação, não foram identificados indícios de periculosidade". Entretanto, Charlan "tem insight ausente sobre o surto psicótico e da necessidade de tratamento".

Os peritos afirmaram que, caso ele fique sem tratamento, é possível que se torne um perigo. "O risco de reincidência relaciona-se com a recaída de sintomas psicóticos, devendo o periciado ser acompanhado a longo prazo para definições futuras."

Relembre o caso

No dia 28 de abril, o vereador César Veras havia acabado de chegar a um restaurante, na orla de Camocim, quando foi golpeado com uma facada no pescoço, proferida por Antônio Charlan. O empresário Euclides Oliveira, proprietário do estabelecimento, e um cliente também foram golpeados, antes de o suspeito fugir.

Ele empreendeu fuga por alguns quilômetros em um carro, e, ao ser detido por policiais militares, Antônio Charlan Rocha Souza teria dito que "estava sendo perseguido por colegas de trabalho e clientes", segundo a Polícia Civil. Mais tarde, em depoimento, o garçom falou que não lembrava o que aconteceu no restaurante. Ele não tinha histórico criminal.

Imagens de câmeras de segurança mostram a ação do garçom. No vídeo, é possível ver o parlamentar sentado em uma mesa, numa área ao centro do estabelecimento, junto da filha.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Os envolvidos poderão responder pelo crime de exploração clandestina de telecomunicações
Segurança

PF cumpre medidas judiciais em investigação sobre TV por assinatura clandestina no Ceará

Locais em Fortaleza são alvo da força de segurança.

Redação
Há 47 minutos
viatura policial civil farda
Segurança

'Tirar bola de sangue': pastor é preso em Fortaleza por crimes sexuais sob pretexto de cura espiritual

De acordo com a Polícia, o suspeito ainda usava de uma "suposta influência sobre um grupo criminoso de origem carioca para coagir as vítimas".

Emanoela Campelo de Melo
Há 55 minutos
Print de imagem de câmera de segurança que mostra momento em que garçom esfaqueia vereador em Camocim em 2024.
Segurança

Garçom que matou vereador em Camocim estava em surto psicótico, aponta laudo pericial

Trabalhador esfaqueou vereador e outras duas pessoas em um restaurante no interior do Ceará em 2024.

Matheus Facundo
Há 1 hora
Dispositivos eletrônicos, como um fone de ouvido minúsculo, e anotações em papel apreendidos em tentativa de fraude em concurso público para Guarda Municipal.
Segurança

Servidor e policial penal são denunciados pelo MP por tentar fraudar concurso no Ceará

Candidato teria pago R$ 10 mil para receber as respostas da prova.

Redação
Há 1 hora
Governador Elmano de Freitas exaltou o trabalho das forças de segurança em coletiva.
Segurança

Fortaleza deixa ranking das 10 capitais mais violentas do Brasil considerando 1º trimestre de 2026

Redução de mortes violentas na capital cearense é de 70%, divulgou a SSPDS nesta sexta (8)

Emanoela Campelo de Melo e João Lima Neto
Há 2 horas
Caminhão parado em rodovia enquanto agentes uniformizados realizam abordagem; um cão farejador atua próximo ao veículo, com viatura ao fundo e vegetação nas margens da estrada.
Segurança

Dois homens são presos com 67 kg de skunk em caminhão na CE-085, em Caucaia

Entorpecentes estavam escondidos em parte da estrutura do veículo e foram encontrados por cão farejador.

Mylena Gadelha
Há 2 horas
Idosa segurando frasco de vidro com moedas, símbolo de economia e finanças pessoais para otimizar economia doméstica.
Segurança

Justiça condena mulher que se apropriou de aposentadoria de mãe idosa, em Quixadá

Acusada cometia os crimes em Mossoró, no Rio Grande do Norte, enquanto a mãe permanecia no Ceará.

Redação
08 de Maio de 2026
irmaos mortos local cena do crime policiais corpos.
Segurança

Acusado de matar irmãos que iam almoçar na casa da avó em Caucaia deve ir a júri popular

As vítimas foram mortas porque estavam em uma área dominada por um grupo criminoso rival do local de onde eles moravam.

Emanoela Campelo de Melo
08 de Maio de 2026
Interior de veículo com a porta do motorista aberta, mostrando vidro estilhaçado espalhado no chão e sobre o banco, além de fragmentos presos à porta.
Segurança

Homem é preso após arremessar pedra em viatura da Polícia, em Fortaleza

Carro descaracterizado ficou com vidro destruído.

Redação
07 de Maio de 2026
Polícia Militar do Ceará e equipe da perícia investigam cena de crime em rua residencial no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, com viatura estacionada e área isolada por fita após ocorrência com vítima ao chão.
Segurança

'Golpe de estado' dentro do PCC: acusados de tentativa de chacina em Fortaleza vão a júri

Duplo homicídio ocorreu em via pública do bairro Quintino Cunha, em 2024, e foi motivado por conflito entre facções criminosas.

Matheus Facundo
07 de Maio de 2026
Imagem de vítima de acidente para matéria sobre homem morre após perder controle de quadriciclo e bater em poste em Fortaleza.
Segurança

Homem morre após perder controle de quadriciclo e bater em poste, em Fortaleza

Ozeas Nunes dos Santos, de 42 anos, tinha feito reparos no veículo e fazia testes para conferir se estava funcionando corretamente.

Redação
06 de Maio de 2026
Montagem de duas fotos mostra policiais escoltando suspeitos de tentativa de chacina no Crato.
Segurança

Homens apontados como mandante e executor de tentativa de chacina em chácara são presos no Crato

Ataque deixou dois adolescentes e um homem mortos no último mês de abril.

Redação
06 de Maio de 2026
foto de drogas e um celular apreendido durante prisão de membro de facção em Caucaia.
Segurança

Membro de facção é preso suspeito de ameaçar moradores pelas redes sociais, em Caucaia

Homem usava um perfil para proferir as ameaças e fazer referências a um grupo criminoso.

Redação
06 de Maio de 2026
prisao policiais mulher vitima dois presos.
Segurança

Irmãos presos por atacar jovem que teve mãos decepadas em Quixeramobim são transferidos de prisão

Perícias solicitadas pela Polícia Civil estão em andamento.

Redação
06 de Maio de 2026
Ao perceber a aproximação da equipe, padrasto tentou fugir e se desfazer da arma.
Segurança

Mãe e padrasto são presos após criança ser baleada na Parangaba, em Fortaleza

Homem tentou fugir da polícia.

Redação
06 de Maio de 2026
foto de haxixe apreendido em pacotes de whey protein no Aeroporto de Fortaleza, em ação da Receita Federal.
Segurança

'Supermaconha' escondida em pacotes de whey protein é apreendida no Aeroporto de Fortaleza

Encomenda foi interceptada nas instalações de uma transportadora localizada no Terminal de Cargas.

Redação
06 de Maio de 2026
Imagem da lateral de uma viatura da Polícia Militar
Segurança

Idosa de 81 anos é morta a facadas em Morada Nova

Suspeito do crime está sendo procurado por agentes policiais.

Redação
06 de Maio de 2026
Taxista é arrastado em avenida durante assalto em Fortaleza
Segurança

Taxista é arrastado em avenida durante assalto em Fortaleza

Testemunhas ajudaram profissional após colisão de veículo, na avenida Osório de Paiva.

Redação
06 de Maio de 2026
pamella foto vitima
Segurança

Justiça manda a júri um dos acusados de matar mulher trans a pauladas em Fortaleza

O segundo réu pelo assassinato foi impronunciado.

Emanoela Campelo de Melo
06 de Maio de 2026
forum saida fachada predio.
Segurança

Execução em campo de futebol e gargalo de garrafa cravado no pescoço: acusado pelo crime é inocentado

A vítima supostamente já estava ‘jurada de morte’.

Redação
06 de Maio de 2026