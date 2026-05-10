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Quatro pessoas morrem em acidente entre dois caminhões na CE-168, em Saboeiro

Caso aconteceu em trecho da rodovia que leva ao município de Jucás.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Foto que contém rodovia estadual no Ceará.
Legenda: Acidente aconteceu na CE-168 entre Saboeiro e Jucás.
Foto: Thiara Montefusco/Governo do Ceará.

Dois caminhões bateram de frente em acidente na noite deste sábado (9) na CE-168, entre os municípios de Saboeiro e Jucás, no Centro-Sul do Ceará. Quatro pessoas que estavam nos veículos não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

O caso foi confirmado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE).

As vítimas estavam em um caminhão de carga e um caminhão-baú. Com a batida, as quatro vítimas — um motorista e um passageiro em cada veículo — não sobreviveram. A carga ficou espalhada pela rodovia.

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Não foram divulgados detalhes sobre o que teria levado à colisão, nem qual o sentido da via de ambos os veículos. Os nomes das vítimas, com idades entre 30 e 36 anos, também não foram informados.

A SSPDS-CE informou que equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Perícia Forense estiveram no local. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil em Iguatu.

Outro acidente entre caminhões no Ceará

A noite de sábado registrou outro acidente em rodovias do interior do Estado. Em trecho da BR-222 que passa por Tianguá, na Serra da Ibiapaba, a colisão entre um carro e uma carreta deixou dois mortos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as duas vítimas, ambas do sexo masculino, estavam no primeiro veículo, atingido lateralmente pelo segundo. 

Testemunhas oculares do caso apontaram que o carro de passeio saía de uma estrada de terra ao lado da rodovia e tentava manobrar para chegar até ela. No entanto, acabou sendo atingido pela carreta, que já trafegava pelo fluxo principal da BR-222.

Os óbitos foram constatados ainda no local, conforme relatou a PRF. Após o ocorrido, agentes do órgão conduziram a orientação do tráfego e aguardaram a chegada de uma equipe da Perícia Forense.

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