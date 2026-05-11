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Jovem atacada com foice em Quixeramobim passa por duas novas cirurgias

Ana Clara de Oliveira, de 21 anos, segue internada no IJF, em Fortaleza, onde passou por reimplante de mãos.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Segurança
Montagem com duas imagens: à esquerda, registro de uma pessoa em ambiente interno; à direita, fachada do Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, com prédio alto, grades e área externa visível.
Legenda: Ana Clara segue internada no Instituto Doutor José Frota, onde já apresentou evolução clínica.
Foto: Reprodução e Ismael Soares/Diário do Nordeste.

A jovem Ana Clara de Oliveira, de 21 anos, atacada com golpes de foice pelo ex-namorado e pelo irmão dele, em Quixeramobim, passou por duas novas intervenções cirúrgicas entre o sábado (8) e a manhã desta segunda-feira (11). Segundo informações do padrasto da vítima, o agricultor José Airton Firmino da Silva, o primeiro procedimento foi na mão esquerda, enquanto o segundo, já programado, está sendo realizado para corrigir o rompimento de um tendão na perna.

Ana Clara teve as duas mãos reimplantadas em um procedimento de cerca de 12 horas, com participação de 15 profissionais de saúde no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, onde segue internada em recuperação. Ela teve os dois membros atingidos durante o crime cometido pelo ex-namorado e pelo irmão dele, Ronivaldo Rocha dos Santos. 

Segundo o padrasto da jovem, as mãos reimplantadas têm passado por cuidados constantes e delicados, o que levou à preocupação, ainda no fim de semana, quando o dedo mínimo da mão esquerda apresentou sinais aparentes de necrose

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"Fiquei sabendo por alto que poderia ter sido uma veia entupida, não sei exatamente. Então, o médico levou ela imediatamente para o centro cirúrgico quando ele viu. Ela passou por uma cirurgia de 8 horas, talvez para recuperar esse dedo", explicou José Airton Firmino da Silva. 

As informações são de que ela passa bem deste procedimento, mas os cuidados com as mãos devem continuar de forma intensiva. 

Já a cirurgia na perna esquerda, ele conta, estava programada. Durante as agressões, os homens envolvidos no crime perfuraram a panturrilha de Ana Clara com a foice, o que levou ao rompimento do tendão e de uma parte do músculo da perna.

Não há previsão para o fim da cirurgia, iniciada por volta das 9h. "Foi muito fundo esse corte, aí ela tinha que passar por essa cirurgia. O médico tinha marcado para hoje", explicou o familiar, ressaltando que o foco inicial esteve nas mãos. 

Ainda sobre os membros em questão, José Airton explica que Ana Clara tem movimentado os dedos, mas com algumas dificuldades. Uma delas, a que não foi completamente cortada pela foice, seria a que tem apresentado os maiores problemas.

"Acho que vai demorar um pouco para sair desse perigo de rejeição, porque os cuidados são muito grandes, mas ela está mexendo", ponderou o agricultor em entrevista ao Diário do Nordeste.

Relembre o caso

Ana Clara de Oliveira, de 21 anos, foi brutalmente atacada e teve uma das mãos decepada com uma foice no último dia 1º de maio. A vítima foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Quixeramobim e transferida para o Hospital Regional do Sertão Central, no mesmo município. Agora, segue internada no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, onde já apresentou evolução clínica.

Evangelista Rocha dos Santos, ex-namorado da jovem, e Ronivaldo Rocha dos Santos, irmão dele, foram presos horas após o crime em ações das polícias Civil e Militar.

O crime gerou grande mobilização policial e repercussão estadual. O governador Elmano de Freitas (PT) chegou a divulgar, nas redes sociais, o momento da prisão dos suspeitos.

Evangelista Rocha dos Santos chegou a declarar à polícia, em depoimento, que só teria interrompido as agressões ao acreditar que a vítima estava morta.

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