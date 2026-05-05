Jovem atacada com foice já consegue mexer os polegares, diz padrasto

A jovem Ana Clara de Oliveira, de 21 anos, apresenta evolução significativa no quadro de saúde após ser brutalmente atacada. As informações foram repassadas pelo padrasto dela, o agricultor José Ari Fernandes Silva, que acompanha a recuperação em Fortaleza.

Segundo ele, a melhora tem sido considerada “avançada” pela equipe médica. “Ela tá muito bem, graças a Deus. A recuperação dela tá sendo muito avançada. Ontem passei a tarde com ela, conversando. O médico pediu para ela mexer os polegares, e ela já tá conseguindo, tanto da mão direita quanto da esquerda”, relatou.

As duas mãos de Ana Clara foram reimplantadas em procedimento no Instituto Dr. José Frota (IJF) após ser atacada pelo ex-cunhado, na última sexta-feira (1º).

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José Ari também destacou a força da jovem desde o momento do crime. De acordo com ele, Ana Clara permaneceu consciente durante todo o atendimento inicial. “Foi um milagre de Deus, por tudo que ela passou. Ela não ficou desacordada em nenhum momento. Chegou aqui conversando”, afirmou.

Ana Clara passou por uma cirurgia de 12 horas para reimplante das mãos. O IJF mantém um serviço de reimplante que funciona 24 horas por dia, sendo um dos poucos do tipo no Nordeste.

O padrasto acompanha a enteada desde a última sexta-feira, quando ela foi transferida para a unidade hospitalar na capital cearense. Inicialmente internada na UTI, Ana Clara passou a receber visitas em horários controlados, o que, segundo ele, tem contribuído para a recuperação emocional. “Quando ela me viu, parecia que tinha outra alma. Isso ajuda muito”, disse. Nesta terça-feira (5), ela deve reencontrar a mãe.

Apesar da gravidade, a família mantém a expectativa de recuperação. “Muita gente tá rezando por ela. É uma força que vem de todo canto. Isso tem ajudado muito”, completou o agricultor.

Entenda o caso

Legenda: Homens atacaram a vítima com um foice. Foto: Reprodução

Na última sexta, forças de segurança foram acionadas após a jovem de 21 anos ser brutalmente atacada e ter uma das mãos decepada com uma foice. A vítima foi socorrida e levada inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Quixeramobim e transferida para o Hospital Regional do Sertão Central, no mesmo município. Agora, ela está internada no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

O crime gerou grande mobilização policial e repercussão estadual. O governador Elmano de Freitas (PT) chegou a divulgar, nas redes sociais, o momento da prisão dos suspeitos.

O primeiro detido foi Evangelista Rocha dos Santos, capturado em Quixeramobim. Horas depois, Ronivaldo foi localizado no município vizinho de Madalena. Ambos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Quixeramobim, onde foram autuados em flagrante por tentativa de feminicídio.