Operação da PF cumpre mandados contra suspeito de ameaçar autoridade da segurança pública no CE

Uma operação da Polícia Federal, deflagrada nesta terça-feira (12), cumpriu um mandado de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão em Fortaleza. A ofensiva apura ameaças dirigidas a uma autoridade pública da segurança pública no Ceará.

A ação, denominada “Operação Custos Legis”, também incluiu medidas de quebra de sigilos telemático e telefônico autorizadas pela Justiça. O objetivo é aprofundar as investigações sobre a origem das ameaças e possíveis conexões com organizações criminosas.

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A ofensiva integra a operação nacional “Força Integrada II”, realizada simultaneamente em 16 estados brasileiros. A mobilização reúne as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficcos) em ações contra o tráfico de drogas e armas, atuação de facções criminosas, lavagem de dinheiro e outros crimes.

Ação faz parte de operação nacional

Ao todo, a operação nacional prevê o cumprimento de 165 mandados de busca e apreensão e 71 mandados de prisão nos estados do Ceará, Espírito Santo, Amapá, Minas Gerais, Rondônia, Acre, Sergipe, Tocantins, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Paraná, Paraíba, Alagoas, Maranhão e Rio de Janeiro.

As autoridades não divulgaram a identidade do investigado preso em Fortaleza e não deram detalhes sobre o teor das ameaças apuradas.