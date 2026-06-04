Motos elétricas da China avaliadas em R$ 1,2 milhão são apreendidas no Ceará
A carga veio de São Paulo e tinha como destino final de Teresina, Piauí.
Uma carga de motos elétricas avaliada em R$ 1,2 milhão foi apreendida em ação conjunta no bairro Siqueira e em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza, nessa quarta-feira (3).
As 150 motos de origem chinesa estavam sem comprovação de entrada regular no Brasil. Não houve prisão.
Segundo a Receita Federal, a apreensão aconteceu em uma operação conjunta com participação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A carga veio de São Paulo e tinha como destino final de Teresina, Piauí. De acordo com a Receita Federal, as motos estavam dentro de um caminhão baú, junto a outras cargas lícitas.
BUSCAS
"A operação foi resultado da análise de risco e fiscalização, iniciada desde a identificação do possível lícito ainda no final de semana, bem como da integração entre os órgãos, que atuaram na identificação das mercadorias", disse a Receita Federal.
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O caminhão vinha sendo monitorado e foi interceptado na Unidade Operacional da Receita Federal em Itaitinga, onde "rapidamente constataram o ilícito com apreensão do veículo e carga".
"A ação reforça a importância da atuação integrada entre as instituições e no enfrentamento do crime organizado, protegendo a indústria nacional", disse a Receita Federal.
A Receita deve ficar responsável pela continuidade das apurações fiscal e tributária, com o objetivo de identificar os responsáveis e envolvidos no caso.