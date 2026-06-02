PM do RN morre em acidente de motocicleta em Fortaleza; veja vídeo

O Diário do Nordeste obteve imagem do momento em que o 2º sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), Giambattista Ferreira da Cunha Santos, de 51 anos, morreu em um acidente de motocicleta registrado em Fortaleza, nesta terça-feira (2). O agente era conhecido como "Caveira 33" e era chamado de 'professor' por amigos. Com 77 mil seguidores, o perfil de Giambattista no Instagram compartilhava conteúdos motivacionais, treinamentos operacionais ao lado de outros policiais militares e registros de ações de combate ao crime organizado.