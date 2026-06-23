Homem é preso por matar ex-namorada no Ceará; vítima foi levada em moto a 'local ermo'

O suspeito agora está à disposição da Justiça.

Escrito por Redação seguranca@svm.com.br
23 de Junho de 2026 - 12:29
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Legenda: O suspeito tem 18 anos e foi preso nesta terça-feira (23).
Foto: Reprodução.

Após quase um mês da morte da jovem Ana Rérica de Messias, de 19 anos, o suspeito pelo crime foi preso. Na manhã desta terça-feira (23), Francisco Dionatas Mota de Sousa, ex-namorado da vítima foi capturado por policiais civis, pelo feminicídio ocorrido em Morrinhos. 

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) afirma que o mandado de prisão preventiva contra o homem de 18 anos foi cumprido por meio da Delegacia de Polícia Civil de Marco, com apoio das unidades de Bela Cruz e Acaraú.

Além do mandado de prisão, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo um deles na casa do investigado. Foram apreendidos aparelhos celulares e outros objetos que devem contribuir com o aprofundamento das investigações. 

"Conforme as investigações, a vítima, de 19 anos, foi atraída pelo investigado para um local ermo, onde, após uma discussão, foi morta mediante agressões praticadas com um objeto contundente", segundo a Polícia.

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O suspeito agora está à disposição da Justiça. A defesa dele não foi localizada pela reportagem. 

O DIA DO CRIME

A jovem Ana Rérica de Messias foi vista pela última vez subindo na garupa de uma moto, na noite do dia 29 de maio de 2026.

Ana Rérica, de 19 anos, foi encontrada morta em uma via pública de Morrinhos.
Legenda: Ana Rérica, de 19 anos, foi encontrada morta em uma via pública de Morrinhos.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

O corpo da jovem foi encontrado em via pública na localidade de Bom Princípio e apresentava ferimentos causados por objeto perfurocortante.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. 

Ana trabalhava como profissional de apoio a crianças com necessidades especiais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Coronel Virgílio Távora. 

A instituição lamentou o falecimento. "Rerica sempre foi uma pessoa extremamente meiga, dedicada e carinhosa, deixando sua marca no coração de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela, especialmente nossas crianças, que recebiam seu cuidado com tanto amor", diz a nota publicada nas redes sociais. 

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