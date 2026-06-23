Homem é preso por matar ex-namorada no Ceará; vítima foi levada em moto a 'local ermo'

Após quase um mês da morte da jovem Ana Rérica de Messias, de 19 anos, o suspeito pelo crime foi preso. Na manhã desta terça-feira (23), Francisco Dionatas Mota de Sousa, ex-namorado da vítima foi capturado por policiais civis, pelo feminicídio ocorrido em Morrinhos.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) afirma que o mandado de prisão preventiva contra o homem de 18 anos foi cumprido por meio da Delegacia de Polícia Civil de Marco, com apoio das unidades de Bela Cruz e Acaraú.

Além do mandado de prisão, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo um deles na casa do investigado. Foram apreendidos aparelhos celulares e outros objetos que devem contribuir com o aprofundamento das investigações.

"Conforme as investigações, a vítima, de 19 anos, foi atraída pelo investigado para um local ermo, onde, após uma discussão, foi morta mediante agressões praticadas com um objeto contundente", segundo a Polícia.

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O suspeito agora está à disposição da Justiça. A defesa dele não foi localizada pela reportagem.

O DIA DO CRIME

A jovem Ana Rérica de Messias foi vista pela última vez subindo na garupa de uma moto, na noite do dia 29 de maio de 2026.

Legenda: Ana Rérica, de 19 anos, foi encontrada morta em uma via pública de Morrinhos. Foto: Reprodução/Redes sociais.

O corpo da jovem foi encontrado em via pública na localidade de Bom Princípio e apresentava ferimentos causados por objeto perfurocortante.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.

Ana trabalhava como profissional de apoio a crianças com necessidades especiais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Coronel Virgílio Távora.

A instituição lamentou o falecimento. "Rerica sempre foi uma pessoa extremamente meiga, dedicada e carinhosa, deixando sua marca no coração de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela, especialmente nossas crianças, que recebiam seu cuidado com tanto amor", diz a nota publicada nas redes sociais.