Polícia Civil e Receita Federal apreendem 6 kg de skunk em transportadora no bairro Passaré

Receptador da encomenda foi preso em flagrante.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
23 de Junho de 2026 - 08:19 (Atualizado às 09:08)
capa da noticia
Legenda: A droga foi localizada com auxílio de um cão farejador.
Foto: Divulgação PC-CE.

Uma fiscalização realizada nesta segunda-feira (22) resultou na apreensão de aproximadamente seis quilos de skunk em uma transportadora do bairro Passaré, em Fortaleza. Um homem de 42 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). 

A droga foi localizada com auxílio de um cão farejador, após uma ação conjunta entre a Delegacia de Narcóticos (Denarc), unidade da PC-CE, e a Receita Federal, por meio da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp 03). 

Conforme a PC-CE, a droga foi enviada como uma encomenda do Rio de Janeiro para Fortaleza. O destinatário da carga foi identificado e localizado após diligências. Ele foi abordado e preso no momento em que recebia a mercadoria. 

Veja também

Imagem da notícia: ‘Dia Zero’: Ceará não registra mortes violentas pela terceira vez em 2026
Segurança

‘Dia Zero’: Ceará não registra mortes violentas pela terceira vez em 2026
Imagem da notícia: Motociclista é condenado por morte de universitário no Benfica, mas cumprirá pena em liberdade
Segurança

Motociclista é condenado por morte de universitário no Benfica, mas cumprirá pena em liberdade

Autuado por tráfico de drogas

O suspeito, que já possui antecedentes por tráfico de entorpecentes, foi conduzido à sede da Denarc, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.

 

 

Assuntos Relacionados
Crimes e Justiça/tráfico de drogas Logradouros/bairro passaré

VC Repórter

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

Top Mais Segurança

1

Preso em unidade de Segurança Máxima, Fabinho da Pavuna tenta sair para trabalhar e Justiça impede

2

Motociclista é condenado por morte de universitário no Benfica, mas cumprirá pena em liberdade

3

Maior fraude da história das Loterias, que desviou prêmio de R$ 73 milhões da Lotofácil, é julgada no Ceará

4

'Fabinho da Pavuna' participou de resgate a acusados de furto ao Banco Central e sequestrou empresária

5

‘Dia Zero’: Ceará não registra mortes violentas pela terceira vez em 2026
Imagem da notícia Polícia Civil e Receita Federal apreendem 6 kg de skunk em transportadora no bairro Passaré
Segurança

Polícia Civil e Receita Federal apreendem 6 kg de skunk em transportadora no bairro Passaré

Receptador da encomenda foi preso em flagrante.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Justiça libera conta de mulher investigada em esquema milionário do Comando Vermelho no Ceará
Segurança

Justiça libera conta de mulher investigada em esquema milionário do Comando Vermelho no Ceará

A defesa afirma que a investigada é beneficiária de programa social.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia 'Fabinho da Pavuna' participou de resgate a acusados de furto ao Banco Central e sequestrou empresária
Segurança

'Fabinho da Pavuna' participou de resgate a acusados de furto ao Banco Central e sequestrou empresária

Atualmente, 'Fabinho' está no Presídio de Segurança Máxima do Ceará.

Redação

Imagem da notícia Motociclista é condenado por morte de universitário no Benfica, mas cumprirá pena em liberdade
Segurança

Motociclista é condenado por morte de universitário no Benfica, mas cumprirá pena em liberdade

Wenderson Jhemerson Silva Muniz foi condenado a aproximadamente três anos pela morte de João Victor Fontenele Eloia. O caso aconteceu em 2024.

Luana Severo

Imagem da notícia ‘Dia Zero’: Ceará não registra mortes violentas pela terceira vez em 2026
Segurança

‘Dia Zero’: Ceará não registra mortes violentas pela terceira vez em 2026

A segunda ocorrência foi registrada no dia 22 de maio.

Bergson Araujo Costa

Imagem da notícia Maior fraude da história das Loterias, que desviou prêmio de R$ 73 milhões da Lotofácil, é julgada no Ceará
Segurança

Maior fraude da história das Loterias, que desviou prêmio de R$ 73 milhões da Lotofácil, é julgada no Ceará

Falso ganhador apresentou documento adulterado e conseguiu sacar o prêmio indevidamente em 2013. A Justiça Federal cearense julga 14 réus que teriam participado do esquema.

Matheus Facundo