Polícia Civil e Receita Federal apreendem 6 kg de skunk em transportadora no bairro Passaré

Uma fiscalização realizada nesta segunda-feira (22) resultou na apreensão de aproximadamente seis quilos de skunk em uma transportadora do bairro Passaré, em Fortaleza. Um homem de 42 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

A droga foi localizada com auxílio de um cão farejador, após uma ação conjunta entre a Delegacia de Narcóticos (Denarc), unidade da PC-CE, e a Receita Federal, por meio da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp 03).

Conforme a PC-CE, a droga foi enviada como uma encomenda do Rio de Janeiro para Fortaleza. O destinatário da carga foi identificado e localizado após diligências. Ele foi abordado e preso no momento em que recebia a mercadoria.

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Autuado por tráfico de drogas

O suspeito, que já possui antecedentes por tráfico de entorpecentes, foi conduzido à sede da Denarc, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.