‘Dia Zero’: Ceará não registra mortes violentas pela terceira vez em 2026

A segunda ocorrência foi registrada no dia 22 de maio.

Escrito por Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
22 de Junho de 2026 - 16:12
capa da noticia
Legenda: O primeiro quadrimestre de 2026 encerrou com redução de 37,2% nos Crimes Violentos Letais Intencionais.
Foto: Arquivo/Divulgação/Polícia Civil.

Pela terceira vez neste ano, o estado do Ceará zerou o número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A marca foi registrada no domingo (21).

A primeira ocorrência desse tipo em 2026 foi no dia 31 de março. O estado encerrou o primeiro quadrimestre de 2026 com redução de 37,2% nos Crimes Violentos Letais Intencionais, que englobam homicídios, latrocínios, feminicídios e lesões corporais seguidas de morte, de acordo com a pasta.

Foram 346 ocorrências a menos em comparação com o primeiro quadrimestre de 2025. Nos quatro primeiros meses de 2026, foram registradas 585 mortes violentas, enquanto, no mesmo período do ano passado, houve 931 ocorrências.

Veja também

Imagem da notícia: Personal trainer morre em intervenção policial em Itapipoca, no Interior do Ceará
Segurança

Personal trainer morre em intervenção policial em Itapipoca, no Interior do Ceará
Imagem da notícia: Dois acidentes em rodovias deixam motoqueiros mortos neste final de semana no CE
Segurança

Dois acidentes em rodovias deixam motoqueiros mortos neste final de semana no CE
Imagem da notícia: Chefe de facção atuante em Pacatuba e Guaiúba é preso em Caucaia
Segurança

Chefe de facção atuante em Pacatuba e Guaiúba é preso em Caucaia

Nos primeiros quatro meses deste ano, foram presos ou apreendidos 731 suspeitos de homicídio em flagrante ou por cumprimento de mandado no Ceará.

O segundo dia sem mortes deste ano foi registrado em 22 de maio

“Essa também foi a primeira vez, em toda a série histórica, que o fato aconteceu em um dia de final de semana, o domingo”, segundo a pasta. 

Antes de 2026, o último dia em que não houve nenhuma morte por CVLI no estado foi 10 de março de 2022. A última vez em que foram registrados três dias sem Crimes Violentos Letais Intencionais no mesmo ano foi em 2019, nos dias 13 de fevereiro, 25 de julho e 18 de setembro.

MARCA HISTÓRICA

Além deste ano, de acordo com a SSPDS, o último 'dia zero' tinha ocorrido em 10 de março de 2022: "sabemos que onde tem ser humano, tem violência, e que somos um país que enfrenta isso. Esse 'dia zero' era um dia muito esperado por nós", destacou o titular da SSPDS, Roberto Sá, em entrevista ao Diário do Nordeste, em abril deste ano.

"Sempre buscamos esse 'dia zero'. Na nossa avaliação, é consequência, fruto de muito trabalho, de muita gente, da determinação de combater o crime. Homens e mulheres empenhados 24 horas para proteger a população. Certamente fruto do trabalho de todos e com foco na proteção à população", disse o secretário.

Assuntos Relacionados
Instituicões e Partidos/sspds

VC Repórter

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

Top Mais Segurança

1

Preso em unidade de Segurança Máxima, Fabinho da Pavuna tenta sair para trabalhar e Justiça impede

2

Maior fraude da história das Loterias, que desviou prêmio de R$ 73 milhões da Lotofácil, é julgada no Ceará

3

R$ 10 mil por 30 minutos: os detalhes do show que levou à prisão de MC Black da Penha

4

Casal de idosos é preso por hipnotizar, dopar e estuprar empregada em Fortaleza

5

'O Grande de Pentecoste': Justiça mantém prisão de chefe local do CV no Ceará que levava vida de luxo
Imagem da notícia ‘Dia Zero’: Ceará não registra mortes violentas pela terceira vez em 2026
Segurança

‘Dia Zero’: Ceará não registra mortes violentas pela terceira vez em 2026

A segunda ocorrência foi registrada no dia 22 de maio.

Bergson Araujo Costa

Há 36 minutos

Imagem da notícia Maior fraude da história das Loterias, que desviou prêmio de R$ 73 milhões da Lotofácil, é julgada no Ceará
Segurança

Maior fraude da história das Loterias, que desviou prêmio de R$ 73 milhões da Lotofácil, é julgada no Ceará

Falso ganhador apresentou documento adulterado e conseguiu sacar o prêmio indevidamente em 2013. A Justiça Federal cearense julga 14 réus que teriam participado do esquema.

Matheus Facundo

Imagem da notícia Preso em unidade de Segurança Máxima, Fabinho da Pavuna tenta sair para trabalhar e Justiça impede
Segurança

Preso em unidade de Segurança Máxima, Fabinho da Pavuna tenta sair para trabalhar e Justiça impede

O Diário do Nordeste teve acesso à decisão, na qual os magistrados destacam que não seria possível conceder o benefício com segurança.

Emanoela Campelo de Melo

Imagem da notícia Chefe de facção atuante em Pacatuba e Guaiúba é preso em Caucaia
Segurança

Chefe de facção atuante em Pacatuba e Guaiúba é preso em Caucaia

O homem foi capturado mediante cumprimento de dois mandados de prisão preventiva.

Redação

Imagem da notícia Dois acidentes em rodovias deixam motoqueiros mortos neste final de semana no CE
Segurança

Dois acidentes em rodovias deixam motoqueiros mortos neste final de semana no CE

As colisões ocorreram nas BRs 116 e 020, no Ceará.

Redação

Imagem da notícia Justiça nega soltura de membros do CV acusados de tentativa de chacina na Grande Messejana
Segurança

Justiça nega soltura de membros do CV acusados de tentativa de chacina na Grande Messejana

Antônio Márcio Dias Ferreira e Francisco Wellington Costa Moreira teriam sequestrado e torturado quatro moradores do José de Alencar para obter informações sobre assassinato de aliado.

Redação