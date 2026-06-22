‘Dia Zero’: Ceará não registra mortes violentas pela terceira vez em 2026

Pela terceira vez neste ano, o estado do Ceará zerou o número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A marca foi registrada no domingo (21).

A primeira ocorrência desse tipo em 2026 foi no dia 31 de março. O estado encerrou o primeiro quadrimestre de 2026 com redução de 37,2% nos Crimes Violentos Letais Intencionais, que englobam homicídios, latrocínios, feminicídios e lesões corporais seguidas de morte, de acordo com a pasta.

Foram 346 ocorrências a menos em comparação com o primeiro quadrimestre de 2025. Nos quatro primeiros meses de 2026, foram registradas 585 mortes violentas, enquanto, no mesmo período do ano passado, houve 931 ocorrências.

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Nos primeiros quatro meses deste ano, foram presos ou apreendidos 731 suspeitos de homicídio em flagrante ou por cumprimento de mandado no Ceará.

O segundo dia sem mortes deste ano foi registrado em 22 de maio.

“Essa também foi a primeira vez, em toda a série histórica, que o fato aconteceu em um dia de final de semana, o domingo”, segundo a pasta.

Antes de 2026, o último dia em que não houve nenhuma morte por CVLI no estado foi 10 de março de 2022. A última vez em que foram registrados três dias sem Crimes Violentos Letais Intencionais no mesmo ano foi em 2019, nos dias 13 de fevereiro, 25 de julho e 18 de setembro.

MARCA HISTÓRICA

Além deste ano, de acordo com a SSPDS, o último 'dia zero' tinha ocorrido em 10 de março de 2022: "sabemos que onde tem ser humano, tem violência, e que somos um país que enfrenta isso. Esse 'dia zero' era um dia muito esperado por nós", destacou o titular da SSPDS, Roberto Sá, em entrevista ao Diário do Nordeste, em abril deste ano.

"Sempre buscamos esse 'dia zero'. Na nossa avaliação, é consequência, fruto de muito trabalho, de muita gente, da determinação de combater o crime. Homens e mulheres empenhados 24 horas para proteger a população. Certamente fruto do trabalho de todos e com foco na proteção à população", disse o secretário.