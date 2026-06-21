Chefe de facção atuante em Pacatuba e Guaiúba é preso em Caucaia

O homem foi capturado mediante cumprimento de dois mandados de prisão preventiva.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
21 de Junho de 2026 - 12:15
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Legenda: Ainda no local, foram apreendidos quatro aparelhos celulares, dois cadernos de anotação.
Foto: PCCE.

Um homem de 27 anos, investigado pelos crimes de integrar organização criminosa e homicídio, foi preso neste sábado (20), em Caucaia, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). As autoridades não divulgaram o nome do suspeito.

As investigações apontam que o alvo era chefe de um grupo criminoso de origem carioca com atuação nos municípios de Pacatuba e Guaiúba. O homem foi capturado mediante cumprimento de dois mandados de prisão preventiva.

Durante as diligências para o cumprimento das determinações judiciais, as equipes localizaram uma quantia de entorpecentes em posse do alvo. Assim, ele também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

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Ainda no local, foram apreendidos quatro aparelhos celulares, dois cadernos de anotação, além de outros materiais comumente aplicados na traficância.

Após a captura, o homem foi conduzido para uma unidade da Polícia Civil, onde os procedimentos legais cabíveis foram realizados e a autuação em flagrante por tráfico de drogas foi representada.

O suspeito segue à disposição do Poder Judiciário. A PCCE segue investigando o envolvimento do preso em outros crimes na região.

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