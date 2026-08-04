Líder do CV que ordenava homicídios e comandava 'tropa' de criminosos é preso em operação no Ceará

Líder do Comando Vermelho (CV) no Ceará, que passou anos escondido no Rio de Janeiro, Venâncio Souza dos Santos, o 'Marreta' ou 'Maluquinho', foi preso nesta terça-feira (4) em Redenção, no Ceará, em uma operação da Polícia Civil cearense. O homem de 28 anos tem uma ficha de antecedentes extensa e é investigado atualmente em pelo menos 10 inquéritos de homicídio na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e Maciço do Baturité.

Venâncio é o chefe da chamada "Tropa do Marreta", apontada pelas autoridades como responsável por uma série de crimes em Redenção e adjacências. O delegado Mateus Araújo, diretor do Departamento de Polícia da Região Metropolitana (DPM), disse que ele é um "chefe efetivo e liderança verdadeira desse núcleo".

Durante coletiva de imprensa, o delegado disse acreditar que, com a captura de 'Marreta', há a possibilidade de chegar a outros líderes do CV, incluindo os que a Secretaria da Segurança sabe que hoje estão escondidos no Rio de Janeiro, na comunidade da Rocinha, a exemplo de Carlos Mateus da Silva Alencar, o 'Skidum' ou 'Fiel'.

"Nós esperamos, sim, que, por meio da prisão dele, principalmente do aparelho telefônico dele, do aparelho telefônico deste alvo que foi capturado também em São Paulo, a gente possa aprofundar as investigações que nós temos contra outras pessoas de que nós temos notícia de que estão 'longe do Ceará'", afirmou o delegado.

O homem foi preso em uma zona rural de Redenção, escondido em um imóvel, portando uma pistola calibre nove milímetros.

"Esse alvo, ele também já esteve durante um período no Rio de Janeiro. Já esteve na Rocinha e nós tivemos a informação de que ele havia retornado ao Ceará. Após essa informação de retorno ao Ceará e esse trabalho de inteligência, nós conseguimos, na manhã de hoje, fazer a captura dele", declarou o delegado Mateus Araújo.

O delegado Antônio Pastor, titular da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da PCCE, informou na coletiva que a ação policial contou com cerca de 15 policiais e também houve o auxílio de drones para o monitoramento do alvo.

"O alvo estava barricado no último quarto [do imóvel] e de posse de uma arma. Quando percebeu que estava cercado, no último momento ele se rendeu", pontuou.

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A influência de Marreta

'Marreta' seria respeitado dentro do CV e, inclusive, teria funks exaltando sua participação na facção. "É um alvo que, com sua prisão, com certeza vai acabar gerando uma sensação maior de segurança na localidade onde ele tinha dominância."

O delegado Moisés Fernandes, da 5ª Delegacia Seccional da Região Metropolitana, pontuou que o grupo criminoso possuía abrangência e "acentuada participação na organização criminosa".

Um segundo líder de facção foi preso na mesma operação, nesta terça, em São Paulo. Ele é natural de Redenção e primo de Venâncio. O homem ajudava a "distribuir informações" entre a facção.

Também chamado de 'Maluqunho', o chefe de facção já foi alvo de denúncias do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Uma delas diz respeito ao homicídio de um então integrante da extinta facção Guardiões do Estado (GDE), ocorrido em 2021. Ele virou réu na Justiça por esse e por outros homicídios.

A 'Tropa do Marreta', encabeçada por Venâncio, estaria envolvida na morte do rival. Um policial civil, identificado como Ricardo da Silva Macedo, foi acusado de se aliar a esse grupo criminoso e chegou a ser preso em uma operação em novembro de 2025. Esse agente de segurança foi acusado de dar armamento do acervo oficial da Polícia à organização criminosa.

Conforme o delegado Moisés, em 2024, 'Marreta' esteve envolvido diretamente em uma ocorrência que deixou uma criança morta a tiros e uma idosa de 80 anos lesionada. O delegado disse que a polícia acredita que foi após esse crime que ele se refugiou no RJ.

Criminoso pedia fotos para 'comprovar' homicídios

Mesmo de longe, escondido no RJ, 'Marreta' comandava a dinâmica na região citada, ordenando homicídios e exercendo poder sobre o tráfico de drogas.

Ainda segundo o delegado Araújo, o preso pedia "comprovações" dos homicídios assim que eles aconteciam.

"A Secretaria [da Segurança] tinha tinha ele no radar como sendo uma pessoa perigosa, como sendo uma pessoa de relevância, e várias forças de segurança desde então já tentavam a sua localização e a sua captura", explicou o diretor do DPM.

Documentos aos quais o Diário do Nordeste obteve acesso mostram que 'Marreta' já foi indiciado, denunciado ou suspeito nos seguintes crimes: