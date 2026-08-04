Operação da PCCE prende 15 pessoas investigadas por atuação em grupo criminoso na RMF

Quinze pessoas investigadas por participação em um grupo criminoso com atuação nos municípios de Guaiúba, Redenção, Acarape e Quixeré foram presas no início da manhã desta terça-feira (4) em ação deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Realizada por meio do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) e da Delegacia de Guaiúba, a ação tem o objetivo de frustrar os trabalhos da organização criminosa nos municípios citados, assim como em outros pontos da Região Metropolitana de Fortaleza.

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A PCCE apontou que, entre os capturados na manhã desta terça-feira (4), está um homem de 28 anos, apontado como chefe do grupo com atuação nas regiões de Guaiúba, Redenção e Acarape.

As informações são de que o suspeito estava foragido no Rio de Janeiro e teria retornado ao Ceará recentemente. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão abertos contra ele.