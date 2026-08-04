Operação da PCCE prende 15 pessoas investigadas por atuação em grupo criminoso na RMF

A ação policial resultou na prisão de um homem suspeito de chefiar a organização criminosa em três municípios.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
04 de Agosto de 2026 - 09:04

Quinze pessoas investigadas por participação em um grupo criminoso com atuação nos municípios de Guaiúba, Redenção, Acarape e Quixeré foram presas no início da manhã desta terça-feira (4) em ação deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). 

Realizada por meio do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) e da Delegacia de Guaiúba, a ação tem o objetivo de frustrar os trabalhos da organização criminosa nos municípios citados, assim como em outros pontos da Região Metropolitana de Fortaleza.

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A PCCE apontou que, entre os capturados na manhã desta terça-feira (4), está um homem de 28 anos, apontado como chefe do grupo com atuação nas regiões de Guaiúba, Redenção e Acarape. 

As informações são de que o suspeito estava foragido no Rio de Janeiro e teria retornado ao Ceará recentemente. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão abertos contra ele. 

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