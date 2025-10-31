Diário do Nordeste
'Skidum': de pescador no Ceará a líder do CV escondido no Rio

O faccionado também foi alvo da megaoperação deflagrada em comunidades do RJ.

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
nas duas fotos podem ser vistos carlos mateus, o skidum, fiel, lider do comando vermelho no pirambu, fortaleza, ceara
Legenda: 'Skidum' está na lista dos mais procurados da SSPDS
Foto: Reprodução/SSPDS

Temido dentro e fora da facção carioca Comando Vermelho (CV) e dono de uma extensa ficha criminal. Carlos Mateus da Silva Alencar, o 'Skidum' ou 'Fiel', é um dos criminosos cearenses que se esconde nas comunidades do Rio de Janeiro, enquanto segue dando ordens para crimes no Ceará.

O Diário do Nordeste levantou a informação de que nos últimos três anos, 'Skidum' participou diretamente de, pelo menos, 12 homicídios. Documentos costumam indicar que "a ação criminosa se deu a mando de Carlos Mateus da Silva Alencar", mostrando que o faccionado é o responsável por ordenar execuções.

Carlos era pescador no Grande Pirambu, região de Fortaleza onde continua sendo influente, mesmo à distância. A reportagem apurou que em 2014 ele se aproximou do 'mundo do crime'. Em 2015, já era acusado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por um homicídio.

De acordo com a denúncia feita há 10 anos, Carlos Mateus já era conhecido na região como 'Skidum', o membro da 'Gangue da Areia Grossa', "associação criminosa armada apontada como responsável por diversos crimes de homicídio".

Uma das primeiras vítimas dele foi um pescador, com quem tinha desavenças. Desde então, com base em documentos oficiais, não parou mais de matar.

Ascensão na facção

No ano de 2021, Carlos Mateus da Silva Alencar já ocupava posição de liderança no Comando Vermelho. Autoridades passaram a ter informações de que a 'Tropa do Fiel' reivindicava a autoria de determinadas execuções ocorridas no Grande Pirambu. Matar a mando de 'Skidum' virou "símbolo de orgulho" e força no grupo carioca.

Em 2022, dois homens que supostamente tentaram romper com a tropa foram vítimas de um crime brutal. As vítimas Lucas Woldem Santos Aragão, o 'Luquinhas' e Rylner Miranda Sousa foram assassinados a tiros, segundo a acusação, a mando de Carlos Mateus.

As vítimas foram levadas ao morro da comunidade, local conhecido como 'altar do crime' para serem julgadas. Foram decretadas e executadas.

Os autores do crime fugiram, "mas não se intimidaram e passaram a disparar projéteis de arma de fogo para o alto para comemorar a execução tão bárbara, e segundo os depoimentos, saíram pelas ruas do bairro Pirambu comemoravam gritando: “aqui é a TROPA DO FIEL”, referindo-se ao denunciado Carlos Mateus da Silva Alencar".

No dia seguinte, os dois corpos foram encontrados dentro de um carrinho de reciclagem.

Relacionado a esse duplo homicídio está a morte do dono de um site conhecido como 'Pirambu News'. Givanildo Oliveira foi mais uma das vítimas executadas a mando de 'Fiel', "porque estaria falando demais no bairro" e teria publicado sobre a prisão de um membro do CV. 

DISPUTA DE TERRITÓRIO

Ainda no mesmo ano de 2022, 'Skidum' teria mandado matar uma mulher identificada como Estefani Kelly Pereira Silva. Mais uma vez, no contexto da disputa por território para o tráfico de drogas.

"Consta nos autos que houve um conflito entre indivíduos pertencentes as facções criminosas Comando Vermelho (CV) X Massa Carcerária nas proximidades da Pracinha do Abel, situada na Rua Santa Elisa, bairro Pirambu, nesta Capital. Segundo as investigações, no dia 05/03/2022 ocorreu uma grande invasão no bairro Pirambu orquestrada pela Comunidade da Areia Grossa (dominada pelo CV) contra a Comunidade do Abel (dominada pela Massa Carcerária). O confronto entre as duas facções criminosas foi marcado através do Whatsapp para "decidirem" quem ficaria com o domínio do tráfico de drogas da região, sob as ordens de v. Skidum e v. Biú, lideres do Comando Vermelho (CV) e que estão refugiados no Rio de Janeiro"
MPCE

"No que se refere à motivação, verificou-se ser torpe, consistente em ação da organização Comando Vermelho- CV visando assegurar a autoridade e o domínio na região do crime", ainda de acordo com a acusação.

Outro crime de repercussão pelo qual 'Skidum' é acusado é a morte do policial militar Bruno Lopes Marques. 

No dia 12 de fevereiro do ano passado, por volta das 21h, o PM foi executado e outros dois homens sobreviveram ao ataque. O policial tinha 27 anos e estava de folga em um bar, jogando baralho quando foi assassinado. O crime teria sido ordenado por Carlos Mateus, que na época já estava escondido no Rio de Janeiro.

COMPARSAS MORTOS

Os cearenses mortos na megaoperação policial no Rio de Janeiro deflagrada nesta semana atuavam diretamente com 'Skidum' no tráfico de drogas e nas outras ações do Comando Vermelho no bairro Pirambu.

Leilson Sousa da Silva, o 'Lelê', 30, era conhecido como "o gerente do Skidum". Ele respondia a processos criminais por tráfico e por roubo, na Justiça do Ceará.

Em 2020, 'Lelê' foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) na festa de aniversário dele, junto de 15 convidados. Para os investigadores, o evento se tratava de uma festa de uma facção criminosa.

Já Francisco Teixeira Parente, o 'Mongol', que responde a processos na Justiça do Ceará, por homicídio, estelionato, furto e corrupção ativa.

Skidum também estava na região onde aconteceu a operação, mas não há informações que indiquem se ele é um dos mortos. 

