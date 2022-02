Suspeitos do duplo homicídio que pode ter ligação com morte de dono de site estão foragidos

Dois homens suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio no bairro Pirambu, em Fortaleza, seguem foragidos. Os assassinatos e a prisão de um terceiro suspeito envolvido repercutiram e foram noticiados pelo proprietário de um site de notícias, que acabou executado. A Polícia Civil investiga se a morte de Givanildo Oliveira da Silva, proprietário do portal, ocorreu porque a publicação teria irritado os criminosos.

Até a tarde desta terça-feira (8), apenas Francisco Airton Vieira Araújo havia sido preso pelo duplo homicídio. Já Alessandro Lima Andrade, o 'Gaspar' e um homem conhecido apenas como 'Skidum', que teria ordenado o crime, permanecem com paradeiro desconhecido. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga a relação entre os episódios.

CORPOS ENCONTRADOS EM UM CARRINHO

A reportagem apurou que foram vítimas do duplo homicídio Lucas Woldem Santos Aragão e Rylner Miranda Sousa. Os suspeitos Franciso e Alessandro teriam cumprido ordem para matá-los em nome de 'Skidum'. Após efetuarem disparos de arma de fogo, fugiram pelos fundos de uma residência e abandonaram os corpos em um carrinho de geladeira.

Francisco negou envolvimento no crime. A defesa chegou a pedir que o homem fosse solto com a aplicação de medidas cautelares. No entanto, o juiz decidiu decretar a prisão preventiva alegando a gravidade do tipo penal e para preservar a ordem pública.

Um adolescente chegou a ser localizado pela Polícia em posse da moto que era de uma das vítimas mortas

Há informação que 'Skidum' é o chefe do tráfico na região e foi para o Rio de Janeiro tentar comandar o tráfico de drogas e armas no Pirambu diretamente das comunidades cariocas.

VOZ SILENCIADA

Pessoas próximas ao jornalista Givanildo contaram que ele morreu porque noticiou a prisão de Francisco Airton. Nesta terça-feira (8), foi divulgado nas redes sociais que a página da qual Givanildo era administrador deixará de publicar assuntos policiais.

O governador do Ceará Camilo Santana se pronunciou nas redes sociais afirmando que estes crimes de violência são inaceitáveis.

Legenda: Governador fez uma postagem listando diversos casos de violência nas últimas 24 horas no Ceará Foto: Reprodução

Camilo pediu respostas imediatas sobre a morte do comunicador e demais crimes registrados no Estado nas últimas horas, a exemplo de uma chacina no Interior.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Ceará (Sindjorce) lamentou a morte do comunicador e cobrou a apuração do crime "para saber se está relacionado a atuação do comunicador popular".

Em nota, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) lamentou e repudiou o crime, ressaltando apresentar todos os indícios de ser uma retaliação ao trabalho da vítima como jornalista. A entidade também disse esperar do Estado uma rápida apuração do crime e a punição dos responsáveis.

"É inadmissível que um jornalista seja morto ao exercer sua profissão. Também preocupa o grave efeito de tais ataques à democracia, como a suspensão, por parte de um site regional, do noticiário policial, medida adotada pelo Portal Fortaleza para preservar a integridade física de sua equipe", disse a Abraji.

Já a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as polícias Militar e Civil estão em diligências com o intuito de "identificar a autoria do crime". O caso está sendo apurado pela 8ª Delegacia do Departamento de Homicidios e Proteção à Pessoa (DHPP).

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR