Chacina deixa 4 pessoas mortas e 5 baleadas dentro de casa em Juazeiro do Norte

Quatro pessoas foram mortas e cinco baleadas, dentre elas uma criança e um adolescente, em chacina em Juazeiro do Norte, na madrugada desta terça-feira (8).

Segundo a PMCE, ao chegar ao local, havia cinco pessoas lesionadas no interior de uma residência no bairro Triângulo. O Samu foi acionado e constatou o óbito de quatro pessoas, sendo uma mulher e três homens. Uma outra mulher foi socorrida.

Antes da chegada da PMCE, já haviam sido socorridas outras quatro pessoas para o hospital por meios próprios. A Polícia Civil também compareceu ao local, onde recolheu estojos e projéteis de munições.

A polícia informou que indivíduos adentraram a residência e executaram as vítimas. Os baleados foram socorridos para o Hospital Regional do Cariri.

Ainda de acordo com informações da polícia, entre cinco e sete pessoas armadas arrombaram a porta e adentraram a residência, efetuando disparos.

Dentre as vítimas que foram socorridas para o Hospital Regional do Cariri, está a criança Maria Isabela da Silva Moreira, de 4 anos, filha de Igor Marcelo Moreira de França e Maria Erica da Silva Moreira. Ela foi atingida por um disparo na perna direita, que transfixou para a perna esquerda.

Francisca Luiz de França, de 57 anos, sofreu um disparo pescoço e encontra-se intubada, em estado grave. Maria Erica da Silva Alves, de 19 anos, foi atingida no cotovelo direito e um de raspão na cabeça.

Ana Júlia da Silva França, de 15 anos, foi atingida com um tiro na coxa esquerda. Já Maria Fernanda de França Alves, de 25 anos, sofreu um disparo na mão esquerda e um no joelho direito.

Camilo Santana determina "rigorosa investigação"

O governador do Ceará, Camilo Santana, se pronunciou sobre o crime no Cariri. Nas redes sociais, pediu o reforço nas diligências e investigações para que haja respostas imediatas sobre a chacina. "As mortes de quatro pessoas, com outras feridas, no Cariri, bem como do dono de um canal de notícias no bairro Pirambu, em Fortaleza, são inaceitáveis e é preciso a imediata identificação e prisão de todos os envolvidos", disse.

Camilo também se manifestou sobre o caso de perseguição ao deputado estadual André Fernandes (PL), que afirmou que o seu carro particular foi alvejado por disparos na noite da última segunda-feira (7), em Solonópole.