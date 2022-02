Cantora de piseiro presa por desacato tem liberdade provisória decretada pela Justiça

Um dia após ser presa em flagrante por importunação sexual e desacato, em Juazeiro do Norte, no Cariri, a cantora e digital influencer Ketney Karol, de 27 anos, teve a liberdade provisória decretada pela Justiça mediante pagamento de fiança no valor de um salário mínimo, o correspondente a R$ 1.212,00.

A decisão é da juíza de Direito Larissa Braga Costa de Oliveira Lima, após audiência de custódia realizada neste domingo (6).

O Ministério Público Estadual (MPCE) havia se manifestado a favor da liberdade provisória da cantora, mediante aplicação de medidas cautelares.

Os crimes

Ketney Karol foi presa pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) no sábado (5) por ter importunado a funcionária de um estabelecimento comercial e praticado atos obscenos em via pública.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSDPS), a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de desordem praticada pela mulher, que também se intitula como "Rainha do Piseiro", em um estabelecimento comercial no bairro Timbaúbas, em Juazeiro do Norte.

Durante a abordagem policial, Ketney teria desacatado os PMs. Diante do flagrante, ela foi conduzida à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

A "Rainha do Piseiro", segundo a SSPDS, foi autuada pelos crimes de importunação sexual, ato obsceno em via pública, desacato, violação de domicílio e perturbação ao sossego alheio.