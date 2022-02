Cantora de piseiro é presa por importunação sexual e desacato em Juazeiro do Norte

A cantora e digital influencer Ketney Karol, de 27 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) nesse sábado (5) por ter importunado uma funcionária de um estabelecimento comercial e praticado atos obscenos em via pública.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSDPS), a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de desordem praticada pela mulher, que também se intitula como "Rainha do Piseiro", em um estabelecimento comercial no bairro Timbaúbas, em Juazeiro do Norte.

Além disso, o SSPDS informou, em nota, que durante a abordagem policial, Ketney teria desacatado os PMs. Diante do flagrante, ela foi conduzida à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

A "Rainha do Piseiro", segundo a SSPDS, foi autuada pelos crimes de importunação sexual, ato obsceno em via pública, desacato, violação de domicílio e perturbação ao sossego alheio.

Posts em rede social

Na noite da ocorrência, Ketney publicou uma série de stories no Instagram, em que aparece com amigos bebendo em um estabelecimento comercial e um posto de combustíveis.

Quando estava sendo encaminhada à delegacia, a mulher publicou um vídeo em que desacata os policiais militares que atenderam à ocorrência.

Ketney Karol cantora "Oi, gente. [Aqui são] dois policiais que não valem nada, sabe por quê? Porque eu tava bebendo, eu estava bebendo num estabelecimento, e um cara não queria que eu estivesse bebendo porque eu não quis f**** com ele".

O Diário do Nordeste tentou contato com a assessoria de imprensa da cantora, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR