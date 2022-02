PM apreende mais de 15kg de drogas que estavam enterradas em Canoa Quebrada

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu no último sábado (5) mais de 15kg de drogas e prendeu um suspeito por tráfico de drogas e posse ilegal de armas na localidade de Canoa Quebrada, em Aracati.

Ação ocorreu por volta das 10h, após as equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e Força Tática apuraram informações, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), acerca de homem que teria recebido uma grande quantidade de drogas.

Os policiais foram ao endereço informado e realizaram cerco na residência. O suspeito, de 19 anos, tentou fugir pelos fundos da casa após perceber a chegada dos militares, mas foi alcançado e abordado na posse de um revólver calibre 38.

Na casa, foram encontrados 14.594kg de maconha e 1.037kg de cocaína enterrados no quintal. Com base no material, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à Delegacia Regional de Aracati.