Suspeito de furtar igreja em Iguatu é preso em flagrante pela Polícia Militar

Na última sexta-feira (4), a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) prendeu um homem suspeito de furtar uma igreja no município de Iguatu, a quase 365 km de distância de Fortaleza.

A prisão ocorreu em flagrante após investigações realizadas pelo do órgão, inserido na Área Integrada de Segurança 21 (AIS 21) do Ceará.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), o homem foi identificado como Cícero Ronuel Gonçalves Zacarias e já possuia quatro passagens por furto qualificado, roubo e contravenção penal.

Depois de ser localizado e preso, Cícero foi conduzido para a Delegacia Regional de Iguatu e está sendo apontado como suspeito de furtar uma igreja na região e de subtrair objetos dos locais.

Na unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Cícero foi autuado em flagrante mais uma vez por furto qualificado. A pasta ainda apura o envolvimento do suspeito em uma ocorrência de dano contra uma outra igreja da região.

PARA DENUNCIAR

Para contribuir com mais informações, a sociedade pode entrar em contato com a Delegacia Regional de Iguatu através do número: (88) 3581-9454.

Também podem falar com a SSPDS através do Disque-Denúncia, de número 181, ou do contato de WhatsApp (85) 3101-0181, que recebe informações via mensagem, áudio, vídeo ou fotografia, garantindo o sigilo e o anonimato.

