Mulher é presa suspeita de envolvimento na morte e esquartejamento do ex-companheiro

Uma mulher, de 56 anos, foi presa pela Polícia Civil suspeita de envolvimento na morte e esquartejamento do ex-companheiro, de 31 anos, ocorrida em novembro do ano passado. Ela foi capturada pelos agentes de segurança nessa quinta-feira (3) em Fortaleza.

O crime teria sido motivado pela inconformação dela em relação ao fim do relacionamento com a vítima, conforme as investigações. Parte do cadáver do ex-parceiro dela foi encontrado em Maracanaú. A identidade do homem só foi revelada através de um exame de DNA realizado pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Outro suspeito de envolvimento no caso foi preso pela Polícia. Ele seria responsável por esquartejar o corpo.

O trabalho policial foi desenvolvido em conjunto pelo 5º Distrito Policial, o Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Maracanaú e a 12ª Delegacia de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Mais detalhes sobre o trabalho policial serão divulgados em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (4), a partir das 10h30.

VCrepórter

