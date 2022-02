Médica condenada por mandar cortar pênis de ex-noivo é suspeita de torturar marido

A médica Myriam Priscilla de Rezende Castro, de 41 anos, é investigada por supostamente torturar o marido em Tremembé, Interior de São Paulo. Ela já foi condenada por mandar cortar o pênis do ex-noivo, em 2002, em Juiz de Fora, Minas Gerais. As informações são do portal G1.

A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar denúncias de que o homem era alvo de agressões por parte da esposa. Nas redes sociais, a mulher chegava a compartilhar a rotina de humilhações e violência a que submetia o companheiro, que, geralmente, aparentava estar sob efeito de medicamentos.

Na quarta-feira (2), agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de busca e apreensão na casa da suspeita, localizada no bairro Flor do Vale. No imóvel, o marido e os dois filhos dela foram encontrados feridos. As crianças foram recolhidas pelo conselho tutelar. A corporação não detalhou os ferimentos das vítimas. Além dos três, os policiais também encontraram uma idosa que vivia no local.

Na residência havia marcas de sangue no chão, que o homem, estudante de medicina veterinária, afirmou serem dele, resultado de uma agressão sofrida na noite de terça-feira (1º).

Aos investigadores, o universitário relatou que ele e as crianças eram agredidas pela médica. Ele justificou continuar na relação devido à dependência financeira e confirmou ser ele nas imagens expostas pela médica nas redes sociais.

Animais congelados e falta de higiene

Na casa da família, os agentes de segurança encontraram péssimas condições de higiene, com fezes de animais espalhadas pelo chão. No imóvel eram mantidos 15 cães, sendo cinco deles filhotes, uma cobra, ratos, um coelho e uma porca.

Em um freezer ainda foram encontrados uma ave, um coelho e um cachorro congelados.

Suspeita não foi encontrada

A médica Myriam Priscila não foi encontrada no endereço no momento da ação policial. Ela realiza atendimento em Guaratinguetá, Lorena, Paraty e São José dos Campos.

A mulher deve responder pelos crimes de lesão corporal, tortura, maus-tratos a animais, além de supostamente matar espécies da fauna nativa. Ela ainda pode ser indiciada por ferir o estatuto do idoso.

Na quinta-feira, uma advogada informou à Polícia ser responsável pela defesa da profissional de saúde e declarou que a cliente deve se apresentar na próxima semana.

Histórico violento

Myriam Priscila foi condenada, em 2013, por mandar mutilar o ex-noivo em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela contratou um grupo de homens para decepar o pênis da vítima, em 2002, após ele desistir do relacionamento poucos dias antes do casamento.

Ela foi presa no interior de São Paulo e, durante o cumprimento da pena, engravidou de gêmeos e conseguiu o direito a regime domiciliar. A médica cumpriu a pena integralmente.

Além desse crime, ela atualmente responde por uma tentativa de homicídio contra outra mulher em Barbacena, Minas Gerais. O caso está em fase de alegações finais do processo.

