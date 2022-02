Mulher suspeita de furto tira a roupa para provar que não roubou produto no interior do Ceará; vídeo

Uma mulher ficou nua em um supermercado do município de Aracati, no interior do Ceará, após ser acusada de furtar um item. Ela tirou a roupa para tentar provar que não havia roubado o produto. O caso ocorreu nesta sexta-feira (4).

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas ao local. As pessoas envolvidas foram encaminhadas até a delegacia para prestar depoimento. O objeto furtado foi recuperado.

De acordo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Delegacia Regional de Aracati investiga as circunstâncias do furto.

Um procedimento policial foi instaurado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).