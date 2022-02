Idoso é preso suspeito de matar a esposa em Icó, no Ceará

Um homem de 62 anos foi preso em flagrante por suspeita de matar a própria companheira, na madrugada deste sábado (5), em Icó, no Interior do Ceará. A vítima, que tinha 58 anos, foi encontrada com perfurações no corpo.

Segundo o titular da Delegacia Regional de Icó, Glauber Ferreira, o idoso foi encontrado na casa de uma irmã, quando estava prestes a fugir para o município de Limoeiro do Norte.

O suspeito está preso pelo crime de feminicídio, na delegacia pública, onde ficará à disposição da Justiça. As identidades do suspeito e da vítima não foram divulgadas.

Denúncia

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (88) 3561-5551 da Delegacia Regional de Icó.

As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

VCrepórter

Presenciou um fato importante que merece virar notícia? Tem um vídeo ou uma foto? A sua sugestão ou denúncia pode virar uma matéria no Diário do Nordeste. Envie para o nosso WhatsApp (85) 99969-0752. Clique aqui para já mandar uma mensagem.