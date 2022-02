Cantora de piseiro desacata policiais no interior de viatura: 'não valem nada'

A cantora e digital influencer Ketney Karol, de 27 anos, gravou um vídeo na viatura ao ser presa em flagrante, no sábado (5), por importunar uma funcionária de um estabelecimento comercial e praticar atos obscenos em via pública no município de Juazeiro do Norte. Conhecida como Rainha do Piseiro, ela desacata os agentes de segurança na gravação.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, a artista fala palavrões, ofende os policias que a levavam para a delegacia e diz que o episódio foi causado por ela ter se negado a fazer sexo com um homem.

Ketney Karol cantora "Oi, gente. [Aqui são] dois policiais que não valem nada, sabe por quê? Porque eu tava bebendo, eu estava bebendo num estabelecimento, e um cara não queria que eu estivesse bebendo porque eu não quis f**** com ele".

Na noite da ocorrência, Ketney publicou uma série de stories no Instagram, em que aparece com amigos bebendo em um estabelecimento comercial e em um posto de combustíveis.

Denúncia de desordem

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSDPS), a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de desordem praticada pela mulher, que também se intitula como "Rainha do Piseiro", em um estabelecimento comercial no bairro Timbaúbas, em Juazeiro do Norte.

Além disso, a pasta informou, em nota, que durante a abordagem policial, Ketney teria desacatado os PMs. Diante do flagrante, ela foi conduzida à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

A "Rainha do Piseiro", segundo a SSPDS, foi autuada pelos crimes de importunação sexual, ato obsceno em via pública, desacato, violação de domicílio e perturbação ao sossego alheio.