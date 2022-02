Comerciante joga frango para 'expulsar' assaltante durante roubo a mercado em Fortaleza; veja vídeo

Um comerciante jogou um frango abatido em direção a um assaltante, ao tentar evitar roubo em mercado no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (8).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) informou que a polícia investiga o crime por meio do 7º Distrito Policial e utiliza as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar o suspeito. Diligências sobre o roubo estão em andamento.

Assista ao vídeo

