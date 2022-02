Dono de site de notícias do Pirambu é assassinado a tiros em Fortaleza

Um homem, dono de um site de notícias locais do bairro Pirambu, em Fortaleza, foi assassinado a tiros na noite dessa segunda-feira (7). A morte teria sido motivada por uma publicação sobre a prisão de um criminoso no mesmo bairro.

O homicídio ocorreu na Rua Nossa Senhora das Graças, perto de onde o homem, identificado como Givanildo Oliveira, morava. Abalada, a família no local não quis conversar com a reportagem do Sistema Verdes Mares.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Polícia Civil do Estado (PC-CE) estiveram no local para colher as primeiras informações.

O Diário do Nordeste solicitou nota à PMCE e à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Até a manhã desta terça-feira (8), a reportagem não obteve retorno.

Camilo Santana se manifesta

O governador Camilo Santana, no entanto, disse via redes sociais que o assassinato da vítima e a chacina de Juazeiro do Norte "são inaceitáveis e é preciso a imediata identificação e prisão de todos os envolvidos".

O chefe do Executivo estadual garantiu que determinou ao secretário estadual da Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron, diligências e investigações para o desfecho do caso.

Foto: Reprodução/Instagram

Motivação

As primeiras informações dão conta que o homem foi morto após o site Pirambu News publicar a notícia de que Francisco Airton Vieira Araújo, 24, foi preso por suspeita de duplo homicídio no bairro.

O suspeito foi capturado no Pirambu e teria envolvimento na morte de dois jovens, um de 21 e outro de 25 anos. Dupla possuía antecedentes criminais.