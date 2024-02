Policial militar de 27 anos é assassinado em Fortaleza durante folga

O soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Bruno Lopes Marques, de 27 anos, foi assassinado na noite da última segunda-feira (12), no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele estava de folga.

A vítima foi baleada em um estabelecimento, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito ainda no local da ocorrência. Na ação, outras duas pessoas foram lesionadas e socorridas.

A Secretaria informou que as Forças de Segurança estão em diligências para identificar e capturar os suspeitos envolvidos na morte. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas.

Seis anos de atuação

Bruno Lopes ingressou na Polícia Militar do Ceará em 11 de outubro de 2017. Atualmente, ele estava lotado na 1ª Companhia do 20° Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia / 20º BPM).

“A SSPDS e todas as suas vinculadas, em especial a PMCE, se solidarizam com a família e os amigos do policial militar”, destacou a Pasta.

Denúncias

A SSPDS garante que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.