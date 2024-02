Homem é preso por estupro em 'mansão' de influenciadores digitais em praia de Caucaia

O influenciador digital João Victor Xavier Duarte, de 31 anos, foi preso em flagrante sob suspeita de estuprar uma mulher em uma "mansão" de influenciadores digitais na Praia do Pacheco, em Caucaia, na Grande Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (9). A vítima é natural da Paraíba e estava no local a convite da pessoa que a violentou. João Victor era, segundo a mulher, um dos organizadores do evento denominado Mansão da Bagunça FC.

Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou prisão de um suspeito de estupro em imóvel no Bairro Pacheco.

"Ele foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher de Caucaia, onde foi autuado em flagrante pelo crime. O suspeito foi colocado à disposição da Justiça. A vítima foi encaminhada por uma equipe da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), onde passou por exames periciais", diz a pasta. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de João Victor.

Vítima foi surpreendida enquanto dormia

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a vítima, que terá a identidade preservada por se tratar de um crime de estupro, relatou que estava dormindo quando por volta das 4h sentiu alguém puxando seu lençol: "Ele veio já puxando meu cabelo, beijando meu pescoço, me virou e fez o ato".

A paraibana conta que tentou fugir e pediu para o homem parar. Ao fim do estupro, ela conta que foi ao banheiro chorando e tentou sair do quarto para beber água, mas foi impedida. "Ele veio pra cima de mim me ameaçando e mandando eu ficar quieta", relata.

"Ele é um dos organizadores da mansão. Eu fui a esse evento porque pensei que era algo sério. Era um sonho, né? E aí acontece isso. Meu psicológico e minha mente estão muito abalados. Só Deus sabe o que eu passei ali", desabafa.

O advogado Walmir Medeiros, que representa a vítima, acompanhou o caso na Delegacia da Mulher de Caucaia e informou que outra mulher teria sido assediada pelo mesmo homem. A vítima também informou à reportagem que foi contactada por essa pessoa, que chegou a ir embora da mansão após ser abordada.

O Diário do Nordeste enviou mensagem ao perfil do evento para tentar um posicionamento, mas até a publicação desta matéria não recebeu resposta.

O movimento de "mansões" é comum entre influenciadores, ocasião em que produtores de conteúdo menores são convidados para gravarem conteúdos, fazerem parcerias e alavancarem o número de seguidores. Na mansão em questão, por exemplo, vídeos e stories eram publicados diariamente.