Sete suspeitos de integrar a facção CV são presos na região norte do Ceará

Um alvo foi capturado no estado de Goiás. Cinco mandados de busca e apreensão também foram cumpridos.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
04 de Agosto de 2026 - 16:30 (Atualizado às 16:30)

Oito mandados de prisão foram cumpridos contra a atuação do Comando Vermelho (CV) na região norte do Ceará, nesta terça-feira (4). Sete pessoas foram presas em território cearense e uma em Goiás. Além das capturas,  houve ainda o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão.

No Ceará, a Polícia Civil fez as capturas nas cidades de Coreaú, Sobral, Massapê, Moraújo, Caucaia e Uruoca. Em Goiás, o mandado foi cumprido na cidade de Rio Verde. 

Um dos alvos preso em Moraújo atua como chefe na estrutura dessa organização criminosa. Ele possui 41 anos e estava fazendo o uso de tornozeleira eletrônica, já tendo sido presos outras vezes em posse de drogas e armas.  

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O alvo capturado em Goiás também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Antecedentes criminais dos membros do CV

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as oito ordens judiciais cumpridas são em decorrência de crimes de homicídios, tráfico de drogas, dentre outros praticados pelos integrantes desse grupo criminoso. Dois alvos dos mandados de prisão já estavam reclusos no sistema prisional.

A ofensiva policial também resultou na apreensão de eis aparelhos celulares, um simulacro de arma de fogo, três espingardas, além de uma quantidade de entorpecentes. 

A ofensiva é resultado de um trabalho de investigação coordenado pela Delegacia de Polícia Civil de Coreaú com apoio do Departamento de Polícia do Interior Norte (DPI Norte). A prisão em Goiás foi realizada com o apoio de equipes da Polícia Civil do Estado de Goiás. 

 

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