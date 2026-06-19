Personal trainer morre em intervenção policial em Itapipoca, no Interior do Ceará

Um personal trainer de 24 anos foi morto na noite dessa quinta-feira (18), na localidade de Rajada, em Itapipoca, no Interior do Ceará. Morador de Crateús, Lucas de Farias Melo foi atingido por tiros durante intervenção da Polícia Militar (PMCE).

A corporação afirmou ao Diário do Nordeste que o jovem morreu após investir contra policiais militares durante uma abordagem e tentar tomar a arma de um dos agentes.

Segundo a PMCE, os agentes realizavam patrulhamento na região quando avistaram uma motocicleta obstruindo parcialmente a via. Ao se aproximarem, encontraram um homem com tornozeleira eletrônica ao lado do veículo e iniciaram a abordagem, determinando que ele se identificasse e cumprisse as ordens de segurança.

Conforme o relato da ocorrência, o suspeito desobedeceu às determinações policiais e avançou em direção à viatura. Durante a agressão, ele abriu a porta do veículo policial e tentou tomar a arma de um dos militares.

"Diante da ameaça iminente e com o objetivo de cessar a agressão e preservar a integridade física da equipe, foram efetuados disparos", disse a PMCE.

Após a intervenção, os policiais verificaram que o homem portava uma bolsa contendo uma faca e objetos pessoais. Em razão da ausência de sinal de telefonia móvel e comunicação por rádio na localidade, a própria equipe realizou o socorro imediato do indivíduo para uma unidade hospitalar da região. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

"Levantamentos realizados pela Subagência de Inteligência (SAI) do batalhão apontaram que o indivíduo, natural de Brasília, possuía histórico recente de deslocamento por diversos municípios do Ceará, tendo como possível destino final o município de Tururu", ainda de acordo com a PMCE.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial competente para a adoção dos procedimentos cabíveis. O homem possuía antecedentes criminais por violência doméstica contra a mulher.

JOVEM POSSUÍA QUESTÕES DE SAÚDE MENTAL

A notícia sobre a morte do profissional repercutiu nas redes sociais. Pessoas que conheciam Lucas saíram em sua defesa, afirmando que ele vinha enfrentando questões de saúde mental há semanas.

Ao Diário do Nordeste, o amigo da vítima, que preferiu não se identificar, afirmou que Lucas, há cerca de quatro semanas, sofreu um surto e agrediu sua avó, com quem residia. Além disso, ele também teria mania de perseguição.

Lucas teria acreditado que a matriarca estava “possuída” e teria a agredido com uma folha de espada-de-são-jorge. Após o caso, Lucas foi internado por cinco dias, sob escolta policial.

O amigo narrou que ele recebeu alta, mas que estava apenas dopado, e não em condições de ser liberado. A médica teria afirmado que o jovem poderia sofrer de esquizofrenia.

Ainda de acordo com o amigo, Lucas utilizou tornozeleira eletrônica, mesmo após a idosa retirar a queixa contra o neto.

‘A VIDA FOI INJUSTA COM VOCÊ’

Foto: Instagram.

Nas redes sociais, a professora Luiza Lima publicou um texto lamentando a morte de Lucas e falando sobre a relação que mantinha com a vítima e de como ela era conhecida na comunidade como um rapaz “inteligente, respeitador e cheio de vida”.

“Lucas, hoje fiquei sem chão quando soube que foi morto. Vi que você reagiu com a polícia e, mesmo estando desarmado, perdeu sua vida. Meu coração ficou dilacerado, pois são homens que têm o dever de salvar e cuidar da população. É mais fácil atirar do que deter um jovem que estava em surto psicótico, precisando de uma clínica e de cuidados médicos”, expressa parte do texto.

O texto segue:

Passei dois anos fora com minha família, quando cheguei lhe procurei e fiquei muito orgulhosa, você havia se tornado um personal, trabalhava na Jatobá e sempre que eu chegava ia ao meu encontro para me abraçar e saber se eu estava bem!

Quando há uns vinte dias, tomei conhecimento de que você surtou e foi preso, não tive oportunidade de falar com você, estava todos os dias em minhas orações!

A vida foi injusta com você, Lucas, mas permanecerá vivo em meu coração. Até um dia, meu menino, alça teu voo e encontra paz e acolhimento nos braços de DEUS! Eu sei da tua índole e do grande ser humano que foste! Você irá encantar os anjos com seu lindo sorriso!

O Diário do Nordeste entrou em contato com Luiza para mais informações e aguarda retorno.