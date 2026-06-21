Dois acidentes em rodovias deixam motoqueiros mortos neste final de semana no CE

As colisões ocorreram nas BRs 116 e 020, no Ceará.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
21 de Junho de 2026 - 10:06
capa da noticia
Legenda: Nos dois casos, as vítimas foram os condutores das motocicletas.
Foto: Divulgação/PRF

Dois acidentes em trechos de rodovias federais deixaram duas pessoas mortas neste final de semana no Ceará. Nos dois casos, os condutores das motocicletas morreram no local do acidente. 

Na manhã deste domingo (21), uma motocicleta colidiu frontalmente com um ônibus na BR-116, próximo ao município de Icó. O acidente ocorreu por volta das 5h50.  

O condutor da moto, um homem de 30 anos, morreu no local do acidente. O nome da vítima não foi divulgado. Ele estava sozinho na motocicleta. 

Não foram registrados feridos entre os ocupantes do ônibus. O condutor e o ônibus seguiram no local do acidente enquanto as autoridades policiais isolavam o espaço. 

A via teve que ser interditada de forma parcial. As causas do acidente serão divulgadas após a divulgação do laudo pericial.

Veja também

Imagem da notícia: Personal trainer morre em intervenção policial em Itapipoca, no Interior do Ceará
Segurança

Personal trainer morre em intervenção policial em Itapipoca, no Interior do Ceará
Imagem da notícia: Megaoperação prende mais de 20 suspeitos de integrar facção carioca no Ceará
Segurança

Megaoperação prende mais de 20 suspeitos de integrar facção carioca no Ceará

Acidente na BR 020

Uma colisão frontal também foi registrada na BR-020, neste sábado (20), na cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. 

O acidente envolveu uma caminhonete e uma motocicleta e ocorreu por volta das 10h40 da manhã.  

Novamente, o motoqueiro, de 29 anos, morreu no local. O condutor do outro veículo, um homem de 78 anos, sofreu lesões leves. 

VC Repórter

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

Top Mais Segurança

1

R$ 10 mil por 30 minutos: os detalhes do show que levou à prisão de MC Black da Penha

2

'O Grande de Pentecoste': Justiça mantém prisão de chefe local do CV no Ceará que levava vida de luxo

3

Policial penal inaugura clínica de fisioterapia enquanto cumpre licença médica, no Interior do Ceará

4

PM de folga salva recém-nascido engasgado em Fortaleza durante jogo do Brasil; veja vídeo

5

Como empresa de filho de servidora da Seduc desviou R$ 3 milhões em contratos com o Estado do Ceará
Imagem da notícia Dois acidentes em rodovias deixam motoqueiros mortos neste final de semana no CE
Segurança

Dois acidentes em rodovias deixam motoqueiros mortos neste final de semana no CE

As colisões ocorreram nas BRs 116 e 020, no Ceará.

Redação

Há 40 minutos

Imagem da notícia Justiça nega soltura de membros do CV acusados de tentativa de chacina na Grande Messejana
Segurança

Justiça nega soltura de membros do CV acusados de tentativa de chacina na Grande Messejana

Antônio Márcio Dias Ferreira e Francisco Wellington Costa Moreira teriam sequestrado e torturado quatro moradores do José de Alencar para obter informações sobre assassinato de aliado.

Redação

Há 2 horas

Imagem da notícia R$ 10 mil por 30 minutos: os detalhes do show que levou à prisão de MC Black da Penha
Segurança

R$ 10 mil por 30 minutos: os detalhes do show que levou à prisão de MC Black da Penha

O contrato do show foi feito por uma gravadora vinculada a 'MC Ryan SP', que foi preso dias antes, por participar de um esquema de lavagem de dinheiro.

Geovana Almeida*

Imagem da notícia PM de folga salva recém-nascido engasgado em Fortaleza durante jogo do Brasil; veja vídeo
Segurança

PM de folga salva recém-nascido engasgado em Fortaleza durante jogo do Brasil; veja vídeo

O cabo Francisco Paiva assistia ao início da partida entre Brasil e Marrocos, pela Copa do Mundo de 2026, quando ouviu gritos de desespero.

Redação

Imagem da notícia 'O Grande de Pentecoste': Justiça mantém prisão de chefe local do CV no Ceará que levava vida de luxo
Segurança

'O Grande de Pentecoste': Justiça mantém prisão de chefe local do CV no Ceará que levava vida de luxo

Antônio carrega uma ficha criminal extensa.

Redação

Imagem da notícia Mulher vira ré na Justiça após tentar enviar 105 kg de cocaína em resmas de papel do Ceará à África
Segurança

Mulher vira ré na Justiça após tentar enviar 105 kg de cocaína em resmas de papel do Ceará à África

Carga de drogas estava escondida em meio a itens lícitos, e foi achada pela PF em uma inspeção em 2022.

Matheus Facundo