Dois acidentes em rodovias deixam motoqueiros mortos neste final de semana no CE

Dois acidentes em trechos de rodovias federais deixaram duas pessoas mortas neste final de semana no Ceará. Nos dois casos, os condutores das motocicletas morreram no local do acidente.

Na manhã deste domingo (21), uma motocicleta colidiu frontalmente com um ônibus na BR-116, próximo ao município de Icó. O acidente ocorreu por volta das 5h50.

O condutor da moto, um homem de 30 anos, morreu no local do acidente. O nome da vítima não foi divulgado. Ele estava sozinho na motocicleta.

Não foram registrados feridos entre os ocupantes do ônibus. O condutor e o ônibus seguiram no local do acidente enquanto as autoridades policiais isolavam o espaço.

A via teve que ser interditada de forma parcial. As causas do acidente serão divulgadas após a divulgação do laudo pericial.

Veja também Segurança Personal trainer morre em intervenção policial em Itapipoca, no Interior do Ceará Segurança Megaoperação prende mais de 20 suspeitos de integrar facção carioca no Ceará

Acidente na BR 020

Uma colisão frontal também foi registrada na BR-020, neste sábado (20), na cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O acidente envolveu uma caminhonete e uma motocicleta e ocorreu por volta das 10h40 da manhã.

Novamente, o motoqueiro, de 29 anos, morreu no local. O condutor do outro veículo, um homem de 78 anos, sofreu lesões leves.