Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Megaoperação prende mais de 20 suspeitos de integrar facção carioca no Ceará

Policiais civis trabalham desde a madrugada desta quinta-feira (18), em Sobral (CE).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
No municipio de Sobral, Polícia Civil fez prisões e apreensões de veículos.
Legenda: No municipio de Sobral, Polícia Civil fez prisões e apreensões de veículos.
Foto: Reprodução/TV Verdes Mares.

A Polícia Civil do Ceará prendeu pelo menos 20 pessoas nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (18) durante a Operação Torniquete, ofensiva que tem como alvo integrantes de uma facção criminosa de origem carioca com atuação na região Norte do Estado. Além das capturas, os agentes apreenderam armas, munições, veículos e cerca de R$ 60 mil em dinheiro.

A ação é coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Interior Norte (Draco-Norte) e pela Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCLD), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Veja também

teaser image
Segurança

Operação contra organização criminosa no RN cumpre mandados em Fortaleza, Eusébio e Icapuí

teaser image
Segurança

Câmeras de residências e empresas poderão ser integradas à rede da SSPDS para ampliar investigações

A operação foi realizada também em outros seis estados, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Amazonas, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; e resultou em mais de 40 prisões.

Ao todo, estão sendo cumpridos 77 mandados de prisão e 198 mandados de busca e apreensão contra investigados por tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Em entrevista à TV Verdes Mares, o delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutierrez, afirmou que a ofensiva busca enfraquecer a atuação das organizações criminosas e retirar lideranças das ruas.

É uma megaoperação da Polícia Civil do Ceará que busca fazer o enfrentamento direto ao crime organizado no nosso estado. A diretriz do governador Elmano é não darmos tréguas a esses criminosos, e essa ação é uma grande amostra disso. Temos uma ação sendo desenvolvida não só no Ceará, mas em mais sete estados da Federação, buscando esses criminosos para tirá-los de circulação e trazer mais paz e tranquilidade para nossa população
Márcio Gutierrez,
Delegado-geral da Polícia Civil do Ceará

Investigação mira patrimônio e lavagem de dinheiro

Além das prisões, a operação tem como foco a descapitalização da organização criminosa. Conforme a Polícia Civil, imóveis de luxo, veículos de alto valor agregado e contas bancárias ligadas aos investigados estão sendo bloqueados ou sequestrados judicialmente.

“Um dos eixos centrais dessa operação é exatamente a verificação da lavagem de dinheiro. Identificamos muito patrimônio ligado a essas pessoas e, por isso, a ação busca também a apreensão dos bens, bloqueio e sequestro. Tudo isso para atingir a estrutura criminosa”, explicou o delegado.

Entre os presos está um advogado, cuja suposta participação no esquema criminoso é alvo de apuração.

Segundo a Polícia Civil, a maioria dos alvos está concentrada em Sobral e em municípios da Região Norte do Ceará. A operação segue em andamento e novas informações devem ser divulgadas ao longo do dia.

Assuntos Relacionados
No municipio de Sobral, Polícia Civil fez prisões e apreensões de veículos.
Segurança

Megaoperação prende mais de 20 suspeitos de integrar facção carioca no Ceará

Policiais civis trabalham desde a madrugada desta quinta-feira (18), em Sobral (CE).

Redação
Há 38 minutos
motim amotinados 18bpm policiais.
Segurança

Expulso da PM por participar de motim, sargento é absolvido na Justiça do Ceará

O policial foi fotografado em cima de um carro de som, no 18º BPM.

Redação
Há 2 horas
Imagem de uma câmera de segurança para ilustrar matéria sobre câmeras de casas e empresas poderão ser integradas à rede da SSPDS para ampliar investigações.
Segurança

Câmeras de residências e empresas poderão ser integradas à rede da SSPDS para ampliar investigações

Medida busca aumentar a cobertura de videomonitoramento no Ceará, mas uso requer autorização dos proprietários.

Redação
17 de Junho de 2026
Operação da PM-RN contou com ajuda da Polícia do Ceará.
Segurança

Presos supostos mentores intelectuais de atentado que matou assessor e feriu vereador em Mossoró

Seis suspeitos já foram detidas no total por suspeitas de participação no crime.

João Lima Neto
17 de Junho de 2026
Foto de viatura para ilustrar matéria sobre casal de idosos preso por hipnotizar, dopar e estuprar empregada em Fortaleza.
Segurança

Casal de idosos é preso por hipnotizar, dopar e estuprar empregada em Fortaleza

A vítima teria sido induzida a participar de uma sessão de terapia com uso de substâncias naturais.

Redação
17 de Junho de 2026
Viaturas da Polícia Militar do Ceará estacionadas lado a lado em área pavimentada, com luzes no topo, árvores ao fundo e céu nublado.
Segurança

Homem é preso suspeito de matar próprio irmão a facadas em Santa Quitéria, no CE

Crime teria ocorrido enquanto os dois bebiam juntos em um estabelecimento da região.

Redação
17 de Junho de 2026
Viaturas da Polícia Civil.
Segurança

Homem descumpre medida protetiva, ameaça lançar coquetel molotov contra ex e é preso no Ceará

O caso foi registrado nessa terça-feira (16), em Russas.

Redação
17 de Junho de 2026
policia civil ddm delegacia.
Segurança

Justiça do Ceará reduz pena de homem que asfixiou companheira na frente do filho com autismo

Após analisar recurso da defesa do réu, o TJCE aplicou a atenuante por confissão.

Redação
17 de Junho de 2026
Durante a operação, foram cumpridas duas ordens judiciais.
Segurança

Cearenses exploradas sexualmente são resgatadas em operação contra trabalho escravo

22 mulheres foram encontradas em condições análogas à escravidão durante a 'Operação Donos da Noite'.

Redação
17 de Junho de 2026
Pessoa vista de costas usando colete tático preto com identificação “FICCO – Força Integrada de Combate ao Crime Organizado”, em ambiente interno com outras pessoas ao fundo desfocadas.
Segurança

Operação contra organização criminosa no RN cumpre mandados em Fortaleza, Eusébio e Icapuí

Ações ocorreram nesta quarta-feira (17) sob o comando da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio Grande do Norte (FICCO/RN).

Redação
17 de Junho de 2026
Dupla presa no Ceará confirmou participação no crime contra Cabo Deyvison, diz Polícia
Segurança

Dupla presa no Ceará confirmou participação no crime contra Cabo Deyvison, diz Polícia

Comissão de delegados será criada para conduzir as investigações.

João Lima Neto
17 de Junho de 2026
influencer tigrinho foto mao jogo online foto da pessoa.
Segurança

Quem é a influenciadora que deve continuar com tornozeleira eletrônica a mando da Justiça do Ceará

A acusada foi denunciada por divulgar e promover ‘Jogo do Tigrinho’.

Redação
17 de Junho de 2026
vitima mao rosto nao revelado.
Segurança

'Estou procurando seus nudes': professor é investigado por suposto crime sexual contra aluna do IFCE

O Instituto afirma que adotou de forma imediata as medidas institucionais para acolher a vítima e apurar os fatos.

Emanoela Campelo de Melo
17 de Junho de 2026
Montagem de duas fotos mostra vítima com perfurações na nuca e nos braços.
Segurança

Justiça condena mulher e amante por tentar matar marido dela a facadas no interior do Ceará

A esposa prometeu dar um bar, um carro e uma moto ao amante se ele cometesse o homicídio.

Luana Severo
16 de Junho de 2026
Montagem com duas fotos de suspeitos presos por tentativa de atentado contra vereador Cabo Deyvison, em Mossoró.
Segurança

Suspeitos de atentado que baleou vereador Cabo Deyvison e matou assessor no RN são presos no Ceará

Dupla foi transferida para o Rio Grande do Norte. O atentado contra o vereador de Mossoró ocorreu em frente a uma UPA em Mossoró (RN).

Matheus Facundo
16 de Junho de 2026
tj fachada predio.
Segurança

TJCE mantém absolvição de acusado por matar 2 pessoas e ferir 15 em dia de jogo do Brasil

A defesa diz que não havia provas indicando excesso de velocidade.

Redação
16 de Junho de 2026
gde
Segurança

Acusados de participar de 'tribunal do crime' da GDE são inocentados

O crime aconteceu em 2021, no bairro Vicente Pinzón, e deu início a uma investigação que só foi encerrada após a "extinção" da antiga GDE.

Geovana Almeida*
16 de Junho de 2026
Imagem de carro baleado para matéria sobre homem é bealdo em tentativa de homicídio na Avenida Washington Soares, em Fortaleza.
Segurança

Motorista é baleado em carro na avenida Washington Soares, em Fortaleza

Vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

Redação
15 de Junho de 2026
ônibus em Tauá após acidente.
Segurança

Motorista diz que tentou desviar de animal antes de acidente que matou jovens em Tauá

Time de basquete voltava de campeonato em Sobral, com direção a Juazeiro do Norte.

Matheus Facundo
15 de Junho de 2026
Delegacia Regional da Polícia Civil de Tianguá com viaturas estacionadas em frente ao prédio no Ceará.
Segurança

Advogado é preso suspeito de integrar facção criminosa em Tianguá, no Ceará

Operação prendeu cinco pessoas suspeitas de envolvimento em ações criminosas na Serra da Ibiapaba.

Matheus Facundo
15 de Junho de 2026