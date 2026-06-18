Megaoperação prende mais de 20 suspeitos de integrar facção carioca no Ceará

A Polícia Civil do Ceará prendeu pelo menos 20 pessoas nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (18) durante a Operação Torniquete, ofensiva que tem como alvo integrantes de uma facção criminosa de origem carioca com atuação na região Norte do Estado. Além das capturas, os agentes apreenderam armas, munições, veículos e cerca de R$ 60 mil em dinheiro.

A ação é coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Interior Norte (Draco-Norte) e pela Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCLD), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

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A operação foi realizada também em outros seis estados, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Amazonas, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; e resultou em mais de 40 prisões.

Ao todo, estão sendo cumpridos 77 mandados de prisão e 198 mandados de busca e apreensão contra investigados por tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Em entrevista à TV Verdes Mares, o delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutierrez, afirmou que a ofensiva busca enfraquecer a atuação das organizações criminosas e retirar lideranças das ruas.

É uma megaoperação da Polícia Civil do Ceará que busca fazer o enfrentamento direto ao crime organizado no nosso estado. A diretriz do governador Elmano é não darmos tréguas a esses criminosos, e essa ação é uma grande amostra disso. Temos uma ação sendo desenvolvida não só no Ceará, mas em mais sete estados da Federação, buscando esses criminosos para tirá-los de circulação e trazer mais paz e tranquilidade para nossa população Márcio Gutierrez, Delegado-geral da Polícia Civil do Ceará

Investigação mira patrimônio e lavagem de dinheiro

Além das prisões, a operação tem como foco a descapitalização da organização criminosa. Conforme a Polícia Civil, imóveis de luxo, veículos de alto valor agregado e contas bancárias ligadas aos investigados estão sendo bloqueados ou sequestrados judicialmente.

“Um dos eixos centrais dessa operação é exatamente a verificação da lavagem de dinheiro. Identificamos muito patrimônio ligado a essas pessoas e, por isso, a ação busca também a apreensão dos bens, bloqueio e sequestro. Tudo isso para atingir a estrutura criminosa”, explicou o delegado.

Entre os presos está um advogado, cuja suposta participação no esquema criminoso é alvo de apuração.

Segundo a Polícia Civil, a maioria dos alvos está concentrada em Sobral e em municípios da Região Norte do Ceará. A operação segue em andamento e novas informações devem ser divulgadas ao longo do dia.