Operação prende chefe de facção do Ceará em São Paulo e cumpre 31 mandados de prisão no Cariri

Uma operação da Polícia Civil do Ceará prendeu, nesta terça-feira (23), um homem apontado como chefe de uma facção criminosa com atuação no Interior Sul do Estado. A captura ocorreu em São Paulo durante a "Operação Xeque-mate", que também já resultou no cumprimento de 31 mandados de prisão contra integrantes do grupo criminoso no Cariri cearense.

A ofensiva foi deflagrada nas primeiras horas da manhã pela Polícia Civil e tem como alvo uma organização criminosa de origem paulista com atuação na região do Cariri.

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Coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Interior Sul (Draco-Sul) e pela Delegacia de Polícia Civil de Crato, a operação também cumpre mandados de busca e apreensão.

Líder preso em São Paulo

De acordo com a Polícia Civil, o homem preso em São Paulo tem 37 anos e é apontado pelas investigações como chefe da facção criminosa no Interior Sul do Ceará. A prisão ocorreu durante os desdobramentos interestaduais da "Operação Xeque-mate".

Segundo a corporação, as investigações identificaram integrantes responsáveis por diferentes funções dentro da organização.

A operação segue em andamento, e a expectativa é que o número de prisões e demais resultados da ofensiva seja atualizado ao longo do dia pela Polícia Civil.