Governo lança programa contra o crime organizado com investimento de R$ 11 bilhões

O Governo Federal lança, nesta terça-feira (12), o programa "Brasil Contra o Crime Organizado", que prevê ações contra facções criminosas. O investimento previsto é de R$ 11 bilhões. Conforme o g1, desse total, R$ 1 bilhão parte do Orçamento deste ano, enquanto os outros R$ 10 bilhões serão via empréstimo do BNDES para os estados.

A cerimônia de lançamento do programa será realizada às 10h, no Palácio do Planalto. Além do presidente Lula, o evento contará com presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.

Com o "Brasil Contra o Crime Organizado", o Governo busca atingir as bases econômicas, operacionais e sociais das facções em todos os estados brasileiros.

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Quais os eixos estratégicos do programa?

O novo programa será estruturado em quatro eixos estratégicos:

Asfixia financeira das organizações criminosas;

Fortalecimento da segurança no sistema prisional;

Qualificação da investigação e do esclarecimento de homicídios;

Combate ao tráfico de armas.

O Planalto detalhou que o projeto foi construído em diálogo com os estados, além das forças de segurança pública e especialistas.

O decreto propõe ainda, segundo o g1, a padronização dos registros de homicídios. As mudanças também contemplam o compartilhamento de bases de dados e o fortalecimento das perícias.