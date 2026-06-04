Adolescente de 15 anos é morta a tiros em Pedra Branca, no interior do Ceará
O corpo da jovem foi achado sem vida em via pública nesta quinta.
Uma adolescente de 15 anos foi morta a tiros no município de Pedra Branca, localizado no Sertão Central do Ceará, nesta quinta-feira (4).
O corpo da jovem foi encontrado em frente a uma casa, em via pública, no bairro Conjunto João Pinto. A identidade da vítima não foi divulgada.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma equipe da Polícia Militar foi acionada ao local.
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A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve na cena do crime, e realizou os primeiros levantamentos e a remoção do corpo.
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) já deu início às investigações para apurar as circunstâncias do homicídio.
Conforme a SSPDS, a unidade responsável pela investigação é a Delegacia Municipal de Pedra Branca.