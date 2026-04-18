Mirante da Ponte dos Ingleses volta a ser danificado por jovens na Praia de Iracema

Menos de uma semana depois que dois adolescentes foram flagrados raspando a pintura do mirante da Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema, um grupo de jovens voltou ao local, na madrugada deste sábado (18), e retirou o adesivo recém-restaurado da plataforma.

O momento foi novamente flagrado pelas câmeras do Centro Integrado de Videomonitoramento de Fortaleza.

Segundo a Guarda Municipal, que atendeu à ocorrência, desta vez, três indivíduos foram flagrados danificando o mirante que havia sido restaurado no dia anterior.

"Por volta das 5h20, a Guarda Municipal, por meio de equipe da Inspetoria Regional da Praia de Iracema, foi acionada para atender à ocorrência de dano ao patrimônio público. No local, três adolescentes foram apreendidos", informou a instituição.

Os jovens foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

"Dano ao patrimônio público é considerado crime, conforme previsto na legislação brasileira, e pode resultar em sanções legais", reforça a Guarda.

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Vandalismo foi filmado

Nas imagens de videomonitoramento, é possível ver um grupo de cerca de dez adolescentes — entre meninos e meninas — no mirante da Ponte dos Ingleses, de madrugada.

Três deles, todos meninos, estão virados diretamente para as câmeras enquanto arrancam os adesivos e os amassam em bolinhas..