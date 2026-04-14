Jovens são flagrados raspando pintura de mirante na Praia de Iracema

Uma equipe do grupo de ciclopatrulhamento da Guarda Municipal de Fortaleza flagrou dois jovens danificando patrimônio público na Praia de Iracema, na noite do último domingo (12), próximo à Ponte dos Ingleses.

De acordo com a Guarda, o Centro Integrado de Videomonitoramento de Fortaleza (CIVFOR) identificou os infratores retirando a tinta da parede do mirante do local. Eles foram, depois, conduzidos pelos agentes até uma delegacia especializada.

Diante do caso, a dupla foi levada à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Proteção ao patrimônio público

A Guarda Municipal é o órgão responsável pela preservação do patrimônio público de Fortaleza e pela promoção da ordem urbana, com apoio de tecnologia e videomonitoramento.