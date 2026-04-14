Jovens são flagrados raspando pintura de mirante na Praia de Iracema
A Guarda Municipal de Fortaleza conduziu os infratores à delegacia especializada.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:21)
Uma equipe do grupo de ciclopatrulhamento da Guarda Municipal de Fortaleza flagrou dois jovens danificando patrimônio público na Praia de Iracema, na noite do último domingo (12), próximo à Ponte dos Ingleses.
De acordo com a Guarda, o Centro Integrado de Videomonitoramento de Fortaleza (CIVFOR) identificou os infratores retirando a tinta da parede do mirante do local. Eles foram, depois, conduzidos pelos agentes até uma delegacia especializada.
Diante do caso, a dupla foi levada à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.
Proteção ao patrimônio público
A Guarda Municipal é o órgão responsável pela preservação do patrimônio público de Fortaleza e pela promoção da ordem urbana, com apoio de tecnologia e videomonitoramento.
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