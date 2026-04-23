20 membros do Comando Vermelho são presos em operação da Polícia Civil em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) deflagrou na manhã desta quinta-feira (23) a operação 'Eixo Sul', contra suspeitos ligados à facção carioca Comando Vermelho (CV). A reportagem apurou que 24 suspeitos de integrar o grupo foram alvos de mandados de prisão.

Destes, 20 estavam em liberdade nas ruas e quatro já eram mantidos no Sistema Penitenciário. Um dos alvos é uma mulher, presa em Juazeiro da Bahia.

A suspeita tem 30 anos e seria responsável por dar apoio à fuga dos investigados, já que os abrigava em sua própria residência. Outras duas mulheres também estão entre os alvos.

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Um homem preso foi apontado por delegados como liderança local da facção. A Polícia afirma que o grupo foi desarticulado durante a deflagração da 'Operação Eixo-Sul' e se preparava para realizar ataques na região do Cariri, Interior do Ceará.

A reportagem apurou que o grupo criminoso tinha atuação na cidade de Milagres e buscava dominar a região de Mauriti.

O delegado-geral Márcio Gutierrez destacou que mais 27 mandados de busca e apreensão foram cumpridos ainda durante a madrugada, em diversos bairros de Fortaleza, como Bom Jardim e Bonsucesso.

INVESTIGAÇÃO

Investigadores da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco/Sul), vinculada ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), estiveram á frente das diligências.

O delegado Ricardo Pinheiro, diretor do DRCO, acrescentou que as armas de fogo foram apreendidas e que as buscas continuam com intuito de identificar outros envolvidos no grupo.