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Acusado de matar neto e avó em Juazeiro do Norte já tinha sido preso quatro vezes

Suspeito já havia sido preso pelo envolvimento em outro homicídio em 2024, mas foi solto após dois meses.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Homem tirando selfie em espelho, usando camisa azul, com cabelo curto e tatuagens no braço, em ambiente interno.
Legenda: Com apenas 25 anos, o homem tem ficha criminal com 5 inquéritos e 1 ato infracional.
Foto: Reprodução.

O jovem identificado como David Isaac Silvino do Nascimento, o 'Smeagol', foi preso pelo duplo homicídio que vitimou uma idosa e um jovem em Juazeiro do Norte, no fim do mês de março. Antes desse crime, ele já havia sido preso quatro vezes por homicídio doloso, tráfico de drogas, roubo e posse irregular de arma de fogo.

O homem de apenas 25 anos foi capturado no bairro Santa Teresa, em Juazeiro do Norte, na última sexta-feira (17). O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte, após a escuta de testemunhas oculares que identificaram 'Smeagol' como um dos envolvidos no duplo homicídio.

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Ele está preso preventivamente em uma unidade prisional em Juazeiro do Norte, onde permanece à disposição da Justiça. Segundo a investigação, outros três homens ainda não identificados também teriam participado do assassinato de um jovem de 21 anos e de sua avó, de 89 anos.

Antes desse crime, 'Smeagol' já era dono de uma extensa ficha criminal com 5 inquéritos em aberto e 1 ato infracional, de quando ainda era menor de idade. Dentre os crimes que resultaram em prisão, destaca-se a participação do acusado em um homicídio doloso que vitimou uma mulher de 36 anos, no município de Altaneira, em 2024.

O Diário do Nordeste teve acesso a documentos que apresentam os antecedentes criminais de 'Smeagol' e detalhes sobre sua participação em outros crimes.

O que se sabe sobre o duplo homicídio ocorrido em Juazeiro do Norte?

Em 28 de março de 2026, as vítimas Gabriel Guedes Nunes (21) e sua avó, Maria Nestor de Oliveira (89) foram mortos a tiros em uma residência, em Juazeiro do Norte. Três pessoas testemunharam a ação, inclusive uma que estava dentro da casa onde o crime aconteceu.

Em depoimento, as testemunhas relataram que "dois indivíduos encapuzados" teriam invadido o imóvel e proferido tiros contra as vítimas. Do lado de fora da casa, outros dois homens aguardavam a dupla de executores dentro de um veículo estacionado.

Dentre os envolvidos, apenas o condutor do carro foi identificado pelas três testemunhas como: David Isaac Silvino do Nascimento, o 'Smeagol'.

Em 17 de abril de 2026, o Juízo da Comarca de Juazeiro do Norte decidiu pela prisão preventiva do homem "pela presença dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, consoante provas testemunhais acima destacadas e relatório do local do crime com imagens".

Além do pedido pela prisão, a Justiça solicitou pela busca e apreensão e deferiu o requerimento de quebra de sigilo telemático dos aparelhos celulares vinculados ao suspeito.

Somente o acesso a tais aparelhos eletrônicos poderá ser capaz de fornecer mais elementos para identificar as pessoas envolvidas na prática do crime ora investigado
Poder Judiciário do estado do Ceará
1º Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a advogada Ana Mikaela Bessa que representa a defesa de David Isaac, afirmou que: "A longo da instrução processual, a defesa apresentará provas consistentes que evidenciarão a total inocência de David Isaac, afastando definitivamente qualquer suspeita sobre sua conduta".

(Leia a nota na íntegra abaixo)

Quais os antecedentes criminais de 'Smeagol'?

O primeiro registro criminal no nome de David Isaac Silvino aconteceu em maio de 2019, quando ele ainda era menor de idade. O ato infracional foi registrado na Delegacia Regional de Brejo Santo, por ações relacionadas a crimes de trânsito.

Alguns meses após atingir a maioridade, 'Smeagol' teria participado de duas ocorrências de roubo em agosto de 2019, que resultaram na primeira prisão em flagrante do jovem de então 18 anos, pelo crime de roubo a pessoa.

Em 2020, 'Smeagol' foi preso novamente em flagrante, desta vez pelo crime de tráfico ilícito de drogas. A partir disso, ele passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

Em 19 de junho de 2024, 'Smeagol' foi preso preventivamente pelo crime de homicídio doloso contra uma mulher de 36 anos. Segundo o relatório policial, o crime foi cometido por um grupo de seis pessoas em uma "disputa territorial pelo tráfico de drogas na região". 

A vítima era Cícera Pereira da Costa - apontada como companheira de um traficante da região, chamado de 'Deinha'. Depoimentos de testemunhas e imagens de câmera de segurança levaram os investigadores a identificar 'Smeagol' como um dos seis envolvidos. Os suspeitos foram presos, mas soltos dois meses depois.

A Justiça determinou o relaxamento da prisão preventiva devido ao "tempo excessivo da custódia cautelar". Em setembro de 2025, 'Smeagol' foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo, mas foi solto um dia depois, após pagamento de fiança.

'Smeagol' ficou preso por dois meses pelo homicídio cometido em 2024

'Smeagol' e outros cinco homens, divididos em dois carros, chegaram a casa de Cícera Pereira da Costa, na noite do dia 7 de abril de 2024. Em depoimento, alguns vizinhos que presenciaram o crime relataram que os homens desceram dos veículos e derrubaram o portão da casa da vítima, enquanto "gritavam que eram policiais".

Imagem de um portão de garagem de metal branca, com uma entrada de acesso e fechadura, localizado na fachada de uma residência com piso de cerâmica.
Legenda: Vizinhos que estavam na calçada ao lado presenciaram a ação.
Foto: Reprodução.

O alvo da ação criminosa era Francisco de Sousa Félix, o 'Deinha', apontado pela investigação como um dos traficantes envolvidos na disputa pelos pontos de vendas de drogas na região. 'Deinha' estava dentro do imóvel, mas conseguiu fugir, deixando a companheira Cícera para ser morta a tiros pelo grupo. 

A vítima não possuía antecedentes e, conforme laudo pericial teria em seu corpo pelo menos dezenove lesões compatíveis com aquelas produzidas por entrada ou saída de projéteis de arma de fogo, distribuídas por pescoço, tórax e membros superiores e inferiores, inclusive lesões de defesa no antebraço esquerdo.
Laudo pericial
 

Imagens de uma câmera de segurança capturaram a ação e auxiliaram as autoridades a identificar possíveis envolvidos. No dia seguinte, os policiais encontraram um dos veículos utilizados no homicídio, no bairro Santa Tereza, a cerca de 60 km de Altaneira. 

O condutor era Clebiosmar Domingos Tragino, conhecido como 'Bomar', irmão da companheira de 'Smeagol'. Ao ser abordado pelos policiais, ele teria supostamente confessado a participação e informado os endereços dos outros envolvidos. 

Alguns dias depois, outros quatro suspeitos foram presos. David Isaac Silvino, o 'Smeagol' foi o último a ser capturado, em 19 de junho de 2024. 

Dois meses depois, a Justiça determinou o relaxamento da prisão preventiva de David Isaac e dos demais investigados por esse processo específico devido ao excesso de prazo na conclusão das investigações.

Apenas em março de 2026, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) denunciou os seis envolvidos e pediu a fixação de indenização mínima. "Está comprovada pelos depoimentos das testemunhas, nos quais pode-se perceber a indicação verossímil da autoria delitiva, consubstanciada pelos elementos de convicção colhidos que denotam atuação criminosa perpetrada pelos denunciados", afirmou o orgão.

Nota da defesa: 

"A defesa de David Isaac Silvino do Nascimento vem a público esclarecer que o acusado não possui qualquer participação nos fatos investigados relacionados ao suposto duplo homicídio ocorrido em Juazeiro do Norte. Desde o primeiro momento, sustenta-se que houve um equívoco na sua vinculação ao caso, fruto de uma apuração inicial precipitada e da necessidade de se apontar, de forma célere, um possível responsável pelos fatos.

Ressalta-se que ao longo da instrução processual, a defesa apresentará provas consistentes que evidenciarão a total inocência de David Isaac, afastando definitivamente qualquer suspeita sobre sua conduta. A defesa confia plenamente que, ao final do devido processo legal, a verdade dos fatos será restabelecida, com o reconhecimento da inocência do acusado e sua liberdade".

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Emerson Rodrigues. 
 

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