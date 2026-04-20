Ex-vereador de Tianguá (CE) é preso suspeito de roubar e matar idoso no Piauí
Outras quatro pessoas também foram presas, incluindo o pai do suspeito.
Juliano Magalhães Coelho, ex-vereador de Tianguá (2021-2024), no Interior do Estado, e outros quatro cearenses foram presos nesta segunda-feira (20), na cidade de Barras, no Piauí, suspeitos de latrocínio contra um idoso de 77 anos identificado como Antônio Pereira de Carvalho.
O crime foi registrado no dia 5 de abril, na cidade de Batalha, também no Piauí. Segundo as investigações, a vítima morreu de infarto após ser rendido, amarrado e amordaçado pelos suspeitos. As prisões foram deflagradas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí (SSP-PI).
"Segundo o laudo pericial, a causa da morte foi infarto agudo do miocárdio, provocado pelo intenso estresse físico e emocional sofrido durante a ação criminosa, o que caracteriza o crime de latrocínio", informou a pasta.
Antônio foi encontrado pouco tempo depois, já sem vida e com sinais de violência. Na ação, os criminosos roubaram um cofre com R$ 500 mil e o caminhão da vítima, que foi usado para o transporte dos objetivos subtraídos.
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PREMEDITADO
Ainda de acordo com as investigações, os suspeitos estiveram na casa do idoso dias antes do crime. “Ocasião em que tiveram acesso ao galpão e visualizaram o cofre, o que indica premeditação.”, informou a SSP.
Um dos outros suspeitos presos é o pai do ex-parlamentar, identificado como Sebastião Fernandes Coelho.
No dia da compra, Juliano chegou a publicar em suas redes sociais um vídeo com Antônio o parabenizando pela compra do veículo. “Que você seja muito feliz, que Deus lhe abençoe e seja fruto de muitas coisas boas que esse carro traga para você”, teria dito o cearense, segundo o portal.
ATUAÇÃO COORDENADA
Ainda de acordo com a SSP, a investigação também revelou o uso de diferentes veículos para a execução da ação e a fuga, incluindo o transporte da motocicleta utilizada no crime, o que reforça a atuação coordenada do grupo criminoso.
“Trata-se de um crime extremamente grave, praticado contra um idoso, com planejamento e divisão de tarefas. A atuação integrada foi essencial para identificar os envolvidos e avançar na responsabilização de todos”, afirmou o superintendente de Operações Integradas da SSP, delegado Matheus Zanatta.
Além dos cinco mandados de prisão temporária e mandados de busca, foram apreendidas armas de fogo, munições, aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.