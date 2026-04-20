Corpo de homem arrastado em canal em Fortaleza é encontrado em Caucaia

Um homem que havia desaparecido, após ser arrastado pela correnteza durante um alagamento em Fortaleza, foi encontrado morto nesta segunda-feira (20). O caso aconteceu no bairro Granja Lisboa, após fortes chuvas atingirem a cidade no fim de semana.

No dia do ocorrido, a capital registrou 123 mm de chuva — uma das maiores do ano — causando diversos pontos de alagamento. A vítima tentou atravessar a Rua Humberto Lomeu, mas foi levada pela força da água para dentro de um canal.

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As buscas começaram no sábado (18) e foram realizadas de forma contínua pelo Corpo de Bombeiros, com operações na superfície e submersas.

Corpo encontrado na Região Metropolitana

O corpo foi localizado por mergulhadores a cerca de 4 km do ponto onde o homem desapareceu, já no município de Caucaia.

Após a localização, foram iniciados os procedimentos legais. Os bombeiros também reforçaram a importância de acionar o número 193 em situações de emergência e alertaram para os riscos de áreas alagadas.