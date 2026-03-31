PF apura esquema de fraude no seguro DPVAT em cidade do Interior do Ceará

A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (13), em Crateús, no Interior do Ceará. A Operação Acidente Fantasma apura a prática de fraudes relacionadas ao Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT).

De acordo com a PF, os envolvidos teriam apresentado documentos falsos para obter indevidamente as indenizações securitárias.

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O material apreendido na operação desta terça será submetido à análise pericial e servirá de subsídio à continuidade das investigações. O foco da Polícia, neste momento, é identificar todos os participantes do esquema, os beneficiários finais do dinheiro obtido irregularmente e a estrutura financeira e documental utilizada na fraude.

Como funcionava a fraude?

A investigação teve início a partir de um comunicado formal encaminhado pela Caixa Econômica Federal, que é a responsável pela gerência do DPVAT. Conforme a comunicação, foi identificado um grande volume de requerimentos com indícios de irregularidades, vinculados a diversos procuradores e beneficiários.

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Os suspeitos de envolvimento no crime se valiam do uso reiterado de boletins de ocorrência, laudos médicos e comprovantes de residência com indícios de falsidade ideológica para instruir pedidos fraudulentos de indenização, simulando acidentes de trânsito para liberar indevidamente os valores do seguro.

São apurados os seguintes crimes: