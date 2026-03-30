Mulher é morta a facadas em Messejana, e suspeito é preso em flagrante

Uma mulher foi morta a facadas na tarde desta segunda-feira (30), em Messejana, Fortaleza. O suspeito do crime, de 40 anos, foi peso em flagrante.

O Diário do Nordeste apurou que a vítima estaria com uma criança de aproximadamente 2 anos nos braços quando teria sido abordada pelo suspeito, que teria pedido dinheiro a ela. Ela teria sido atacada após falar que não tinha o que oferecer.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito foi autuado por homicídio doloso — quando há intenção de matar. Sem confirmar se a segunda vítima tratava-se de uma criança, a pasta afirmou apenas que ela foi socorrida com vida e levada para uma unidade hospitalar.

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Suspeito tinha antecedentes criminais

O suspeito preso tem registro de antecedentes criminais por roubo e tráfico ilícito de drogas. Ele foi levado para a 6ª Delegacia de Polícia Civil de Fortaleza, onde foi autuado por homicídio doloso.

A Polícia segue em diligências para capturar outros envolvidos no crime.