Mulher em situação de rua é morta a facadas em Juazeiro do Norte

Uma mulher de 31 anos em situação de rua morreu esfaqueada em Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense. O crime ocorreu no bairro Salesianos, no último sábado (28).

O momento do assassinato foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram um homem em uma moto se aproximando do casebre onde a vítima morava com um companheiro.

Em sequência, o suspeito conversa com o outro homem e pergunta onde estava a vítima. Ao saber da informação, ele entra no local e em seguida a mulher começa a gritar.

O companheiro dela, que ficou do lado de fora, ainda tenta impedir a ação, mas não consegue. Pouco tempo depois, o motociclista vai até o veículo e deixa o local do crime em disparada. Por conta das imagens sensíveis, o Diário do Nordeste publica apenas um trecho do vídeo. Confira:

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Polícia investiga o crime

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a morte da mulher por "lesões decorrentes de objeto perfurocortante".

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local e colheram indícios que subsidiarão os trabalhos policiais", afirmou a pasta.

Até o momento, ninguém foi preso, o suspeito não foi identificado e a motivação para o crime ainda é desconhecida. O caso está a cargo da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte.